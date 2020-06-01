Вынесли из огня и вытащили из оврага: Родители поблагодарили полицейских, спасших их детей

Эти дети сегодня отмечают свой второй день рождения. Их спасали участковые, инспекторы ГИБДД, оперативники и патрульные, которые служат в МВД России.

- В ролике звучат трогательные слова благодарности от родителей, чьи сыновья и дочери оказались на грани жизни и смерти. Они рассказывается о том, как сотрудники ведомства вынесли детей из огня в Саратове и Ивановской области, доставили девочку с приступом астмы в казанский госпиталь, спасли тонущего ребенка в Архангельской области, а в Дагестане вытащили школьников из оврага, - сообщает МВД России.

Действительно, именно сотрудники МВД России чаще всего первыми приходят на помощь малышам. Рискуют собой ради их спасения.

А порой полицейским приходится буквально вырывать детей из рук сексуальных маньяков.

На днях сотрудники Следственного комитета России совместно с сотрудниками МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали группу извращенцев, в которую входили 32-летний, 37-летний, 54-летний и 59-летний местные жители.

Во время задержания, в квартире одного из подозреваемых находились два подростка.

- По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории Санкт-Петербурга ряд преступлений сексуального характера в отношении 8 несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения, - заявили в СК России.

В ходе проведения обысков у маньяков изъяты фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера, тетради, блокноты, мобильные телефоны, электронные носители, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Сейчас следствием проводятся мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении указанными лицами целой серии аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних.