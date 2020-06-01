Генпрокуратура проследит за выплатами купившим страховку от коронавируса

Генпрокуратура России провела проверку в связи с поступившими сведениями о возможном нарушении законодательства при осуществлении страхования в период распространения коронавирусной инфекции.

- Установлено, что столичной страховой компанией с марта текущего года начата реализация нового страхового продукта «АнтиКоронаВирус (онлайн)», который предусматривает страховые выплаты в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица или его смерти в результате заболевания, вызванного данной инфекцией. На настоящий момент соответствующие договоры страхования заключены с более чем 12 тысяч граждан, - заявили в Генпрокуратуре.

Проверка по данному факту установила, что у граждан есть серьезные риски неполучения страховых выплат: внутренние документы организации не предусматривали основания для страховых возмещении.

- С учетом имеющейся угрозы ущемления прав потребителей финансовых услуг осуществлено необходимое реагирование. Прокуратурой столицы руководству страховой компании объявлено предостережение о недопустимости необоснованных отказов в страховых выплатах. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры России Центральным банком Российской Федерации в отношении страховщика проводятся мероприятия с целью минимизации страховых рисков, связанных с реализацией страхового продукта «АнтиКоронаВирус», - отметили в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура России взяла деятельность «АнтиКоронаВирус (онлайн) под личный контроль. Граждане с подтвержденным диагнозом могут рассчитывать на выплаты.