2020-06-01T13:51:55+03:00
Общество

«Серебряный Меркурий-2020»: шесть наград торговой сети «Пятёрочка»!

Названы лауреаты одной из крупнейших премий рекламы и маркетинговых коммуникаций – «Серебряный Меркурий». Торговая сеть «Пятёрочка» получила признание в шести (!) номинациях
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В частности, наградами отмечены две успешные рекламные кампании компании – акция «Азиатское противостояние вкусов Pringles и «Стиратели-2». Кроме того, отдельно был награжден проект внутрикорпоративного PR.

Проекты, участвующие в конкурсе премии «Серебряный Меркурий», оцениваются не только профессионалами в области коммуникаций, но и, что очень важно, заказчиками рекламных услуг. Жюри формируется экспертным советом фестиваля «Серебряный Меркурий». В его состав входят представители агентств Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ), лучшие участники рекламного рынка и рекламодатели.

Все оценки, выставленные членами жюри на двух этапах offline и online, публикуются на официальном сайте. Поэтому процедура голосования на премии - одна из самых прозрачных в мировой практике. Победа же является подтверждением высокого уровня компетенций участника.

В 2020 году золото за «Лучшее использование брендированного контента и развлечений», а также серебро в номинации «Лучшая разработка видео и аудио контента» завоевал анимационный блокбастер «Стиратели-2». Его для торговой сети изготовило агентство Re:volution. Разработчики решили добавить эмоции потребителям за счет интерактивной механики, использования UGC, а также привлечения популярных блогеров. Профессионалы, находящиеся в жюри конкурса отметили эффективность рекламной кампании.

В рамках акции «Азиатское противостояние вкусов Pringles в «Пятёрочке» торговая сеть тесно сотрудничала со своим давним партнером - брендом Pringles при поддержке агентства Re:volution. Эта кампания была отмечена серебром в номинации «Лучшая реализация стимулирования сбыта» и бронзой сразу в двух номинациях: «Лучшая маркетинговая кампания в розничной торговле» и «Еда и напитки». Новая продуктовая линейка была эффективно запущена на российском рынке благодаря нестандартному подходу в коммуникации, грамотно подобранным медийным лицам кампании и креативному сюжету ролика.

В номинации «Лучшее использование внутрикорпоративного PR» бронзу завоевал проект Road Show «Трансформация». В его рамках сотрудники разных уровней всех функций во всех макрорегионах встречались с генеральным директором и командой ключевых руководителей торговой сети. В ходе встреч обсуждались основные изменения компании, лежащие в основе развития доверия сотрудников «Пятёрочки» и гостей магазинов.

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