Уголовница отказалась от родительских прав, чтобы не портить дочери характеристику для службы в полиции

43-летняя Татьяна (имя изменено) из подмосковного Одинцова, не кривя душой, называет свою молодость весьма бурной. В разгар 90-х, будучи 19-летней девушкой, Татьяна связалась с нехорошей компанией. Времена были тяжелые, нужно было как-то зарабатывать на жизнь, девушка изо всех сил старалась удержаться на плаву. Тогда-то ей новые знакомые и предложили способ заработать деньжат, и, конечно же, он был нелегальным.

Легкие и такие желанные деньги были связаны с наркотиками. Но осуществить свою мечту Татьяне было не суждено, девушку задержали сотрудники правоохранительных органах, а в её вещах нашли тот самый запрещённый товар в особо крупном размере. Вскоре юная девушка оказалась за решёткой.

- Меня осудили по статье 228.4 уголовного кодекса. Это хранение и распространение в особо крупном размере. Тяжким преступлением считается. Глупая была тогда не думала о последствиях, - вспоминает Татьяна.

Девушка отбыла наказание и вернулась к законопослушной жизни. Через несколько лет она вышла замуж и на свет появилась её дочь - Екатерина. Жизнь шла своим чередом и об ошибках прошлого женщина больше не вспоминала, казалось, что эта страница её жизни никак не могла повлиять на её будущее. До тех пор, пока дочка не заявила маме, что хочет стать кинологом в полиции. Вот тут Татьяна поняла, что дела давно минувших дней могут повлиять на карьеру дочери. Татьяна испугалась, что этот факт из её биографии может навредить 17-летней Кате и испортить её карьеру.

- Моя судимость уже давно погашена, я исправилась. После этого у меня с законом больше никогда не было проблем. Но в характеристику дочери всё равно эта информация попадёт. А для службы в органах нужно, чтобы у родственников была чистая биография. Я не знала, как выйти из ситуации, но мне подсказал знакомый юрист, - объясняет Татьяна kp.ru.

Счастье дочери было для женщины на первом месте, и она решила пойти на отчаянный шаг: Татьяна обратилась к нотариусу, чтобы юридически узаконить отказ от родительских прав. Также она обратилась в полицию за консультацией, чтобы выяснить насколько факт судимости родителя может помешать девушке при приеме на работу. Через 5 месяцев Кате исполнится 18 лет. Татьяна думала, что таким образом сможет уберечь дочку от дурной славы и лишних проблем.

- Мне сказали в полиции, что мой отказ не сильно повлияет на её службу. Скорее всего, к ней всё равно будут внимательнее присматриваться, чем к остальным претендентам, но я очень надеюсь, что она сможет работать по выбранной специальности. Дети не должны отдуваться за грехи родителей, ведь так?, - говорит Татьяна.

Сейчас женщина в процессе оформления документов, но эту процедуру пока поставили на паузу, потому что в полиции женщине сказали не торопиться с данным вопросом. Татьяна каждую неделю звонит в правоохранительные органы, чтобы ей дали подробные консультации, а также просит сотрудников не относится предвзято к ее дочери, потому что она не виновата в проступках своей матери.