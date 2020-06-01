Больной лейкозом друг Якубовича и директор шоу "Поле чудес" заразился коронавирусом и умер

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался после того, как у него был обнаружен коронавирус. Мужчине было 69 лет.

"Он умер вчера поздно вечером. Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем", - сообщил печальное известие художественный руководитель и ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович.

Он также уточнил, что несколько месяцев назад стало известно о том, что у Гольдфедера лейкоз. А позже ко всему прочему обнаружили и коронавирус, передает ТАСС.

Мужчину перевезли в Боткинскую больницу, где он и скончался. По словам Якубовича, 70% успеха программе "Поле чудес" приносил именно Гольдфедер.

"Он был феноменальным организатором, человеком из старой гвардии", - отметил телеведущий. Якубович признался, что ему очень тяжело из-за смерти друга и он пока не представляет, что будет дальше. "Мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат. Это все, что я могу сказать", - добавил Леонид Аркадьевич.

Анатолий Гольдфедер пришел на "Поле чудес" в 1998 году. С 1 сентября 2003 года был директором программы.