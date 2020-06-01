Против шерсти и хотелок толпы

Когда получилось известие, что парад в этом году будет 24 июня - и с минимальным количеством зрителей, - а Бессмертный полк и вовсе переносится то ли на июль, то ли все устроится как-то иначе, пока неизвестно, - я прочитал сто патриотических постов о том, как все это странно, неправильно и ужасно.

А я подумал: и слава Богу.

Потому что люди важнее символов.

Готов триста раз это повторить: люди важнее символов.

И уж в нашей-то стране - с нашей трудной историей, с нашим тяжелым опытом, - запросто можно было бы ожидать прямо противоположного, а именно первомайской-чернобыльской демонстрации 1986 года.

Провести ее аналог - и не когда-то там летом, а прямо 9 мая, плюнув на все эпидемические соображения, на всеобщее здоровье, - было бы очень легко и привычно.

Во-первых, мы знаем, что такое административный восторг.

Во-вторых, вирусно несознательная часть народа (а это как раз самая патриотическая часть и есть) восприняла бы такое решение на ура.

Как, мол, хорошо, что весь мир в клетке сидит, а мы тут зато бравые, веселые, на свободе, у нас все отлично.

Ну а кого и как после этого в реанимацию повезут - и наплевать.

А либеральная общественность с удовольствием представила бы после этого целый доклад - "жертвы 9 мая". Милые лица, простые человеческие истории, рыдающие дети, "90-летний ветеран подключен к ИВЛ, потому что его пригласили на праздник" и прочее "победобесие".

И всех Путин убил.

К счастью, где-то в высоких кабинетах решили иначе - и против шерсти собственного же электората, что очень хорошо, когда речь идет о жизни и смерти. Нельзя всегда следовать хотелкам толпы, когда-то надо ей и возразить.

Отдельно удачно вышло, что 24 июня - это готовая рифма к 1945 году, ну а что Бессмертный полк как бы завис в неопределенности - ох, милые, пусть бы это и была самая страшная наша проблема.

Ведь опять-таки, запросто можно было бы организовать его в день парада.

И - опять-таки - народ бы поддержал.

Дорого ли стоит здоровье демонстрантов с портретами - на чей-нибудь высокомерный взгляд? Пусть погуляют, раз сами хотят.

Но все равно отложили. Если не могли себе позволить просто отменить, то хотя бы не стали играть с огнем прямо сейчас.

Вот это и есть та самая медленная, но неизбежная гуманизация жизни, которая вытаскивает нас из страшного двадцатого века, и эти нынешние двадцать лет - нам тут в плюс, а не в минус.

Я, конечно, люблю своих русских патриотов, но сейчас - тот самый момент, когда их слушать не надо, а то они перезаразят друг друга, и не будет у нас никаких патриотов, одни забитые больницы.

Но так называемый кровавый путинский режим - их не послушал.

Он пожертвовал своими главными, самыми любимыми символами - да еще и в юбилейный год - во имя жизни людей, которые никогда этого не оценят и спасибо не скажут, поскольку не понимают, что происходит.

Я понимаю.

Я скажу.