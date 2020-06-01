«Вырвала клок моих волос»: у студентки украли 600 тысяч рублей во время снятия порчи

Все случилось майским днем на улице Винницкая в Москве. Студентка-первокурсница Ксюша* отдыхала одна дома, как вдруг в дверь раздался глухой стук. Девушка пошла проверить, что за незваные гости пожаловали в квартиру.

На пороге студентка увидела невысокую смуглолицую женщину лет 45, которая попросила девушку о помощи. Сердобольная Ксюша принесла гостье хлеба и воды. Внезапно, незнакомка попросила еще и полотенце, а получив его - накрыла им стакан с водой, после чего принялась бормотать какие-то заклинания. Внезапно, женщина резким движение выдрала у Ксюши клок волос с головы и бросила в стакан, сказал при этом, что сейчас девушка узнает, какое на ней лежит проклятие.

Юная студентка очень испугалась и была заворожена происходящим таинством. Подняв полотенце, женщина показала Ксюше, что в стакане появилась бумажка, а это значит, что все очень плохо и необходимо немедленно провести обряд очищения. Перепуганная девушка пригласила колдунью войти в квартиру, где последняя принялась бегать по комнатам и орошать водой из стакана все вокруг себя. Закончив первую часть обряда, женщина потребовала показать, где в квартире хранятся самые ценные вещи, ведь, как известно, все зло в деньгах.

Студентка послушно приволокла все ювелирные изделия матери и наличность, что скопил ее отец. Увидев куш, колдунья сразу принялась снимать порчу с драгоценностей и налички, а Ксюшу отправила на поиски ненужной простыни. Вернувшись, девушка увидела, что незнакомка уже собрала все ценности в тканевый мешочек, который в последствии положила в старую наволочку, принесенную Ксенией. По особым магическим правилам, наволочку надобно было убрать на самое высокое место в доме. Колдунья пыталась забросить ее на шкаф, но роста не хватило - ограничились холодильником. Уходя женщина строго наказала не трогать зашитые драгоценности ровно до 5 вечера, иначе чуда не будет. Ксюша послушно исполнила волю загадочной ведуньи и села напротив холодильника ждать заветных пяти вечера.

«Стоит ли говорить, что в 5 вечера чуда не случилось - открыв зашитую наволочку, 18 летняя Ксения П.* увидела внутри только тряпки. Драгоценности и наличность в валюте доллары США колдунья умыкнула, когда испуганная девушка бегала искать старое постельное белье. Ловкость рук и обычное мошенничество. Не обнаружив родительских драгоценностей и денег, Ксения срочно позвонила отцу, который приехал, выслушал дочь и вызвал полицию. После всех подсчетов выяснилось, что ловкая колдунья-аферистка вынесла из квартиры 615 553 рубля», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает загадочную колдунью, оказавшуюся банальной воровкой. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 - Кража в крупном размере.

* - имя изменено

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