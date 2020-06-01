Новый коронавирусный оброк: магазины заставляют устанавливать ультрафиолетовые облучатели

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛАМП НЕ СПАСЛО ОТ ЗАКРЫТИЯ

«Представители управ ходят по торговым точкам Москвы и обещают харакири всем, у кого в помещении нет бактерицидных ламп закрытого типа», - написал на своей страничке известный журналист и предприниматель, основатель Лаборатории «Однажды» Дмитрий Соколов-Митрич.

- Да, такое предписание получила знакомая, хозяйка небольшого магазинчика, - пояснил «КП» автор нашумевшего поста. - Точнее, предписание пришло собственнику помещения, а он переадресовал всем арендаторам — среди них «Пятерочка», другие магазины.

Как выяснила «КП», Роспотребнадзор разослал соответствующий документ еще 21 апреля, его официальный номер 02/7495-2020-32. Правда, это было не предписание, а рекомендации. Помимо масок и антисептиков в торговых точках рекомендовали еще и использовать бактерицидные лампы.

Оказалось, что многие законопослушные предприниматели еще в марте обзавелись этими лампами, но это не спасло их от закрытия, сообщают деловые люди в комментариях к посту. Претензий со стороны проверяющих не было — просто объясняли тем, что вирус активный и неизученный.

ВТОРАЯ ВОЛНА

И вот сейчас, когда вирус пошел на убыль, - вторая волна ограничений. Московский Департамент торговли и услуг разослал распоряжение «Об утверждении требований, направленных на недопущение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на предприятиях торговли и услуг». Свежее, от 28 мая. Правда, касается оно работы ярмарок, торговли непродовольственными товарами и оказания услуг. Продмаги сюда почему-то не вошли. В документе уже не рекомендуют, а обязывают «обеззараживать воздух в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей - рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование».

СКОЛЬКО СТОЯТ ЛАМПЫ

Лампы — это так в народе говорят. Официальное название прибора — рециркулятор-облучатель. Помимо встроенной ультрафиолетовой лампы, там есть еще и всасыватель-вентилятор, который втягивает воздух, прогоняет его через ультрафиолетовое облучение и «выдыхает» наружу. Приборчик, обеззараживающий в час 100 кубометров (это примерно 35-40 кв. метров площади), стоит от 12 тыс рублей. Да только ждать придется не менее 45 дней, сообщили «КП» в компании «Фарм-инвест», занимающейся поставками медицинской техники.

- Все кинулись покупать, склад пустой, - пожаловался менеджер на телефоне.

Впрочем, рециркулятор, который можно взять «хоть сейчас», удалось найти. Но маленький — всего на 20 кубометров.

А ЭТО НЕ ВРЕДНО?

Производители и продавцы бактерицидных ламп уверяют, что они абсолютно безопасны для кожи и глаз.

- Жесткий ультрафиолет, который может причинить вред, задерживается специальным увиолевым стеклом, а тот, который убивает вредных микробов, наоборот, проходит через это стекло свободно, - объяснил «КП» менеджер одного из интернет-магазинов.

Но все гладко только на первый взгляд.

- Проблема в том, что нет результатов испытаний, как влияет ультрафиолет именно на коронавирус, - сказал «КП» независимый технический эксперт Юрий Антипов. - Да, против вируса гриппа такие лампы эффективны, но вовсе не факт, что ковид поведет себя так же. Считается, что эффективное обеззараживание идет при длине волны 270-280 нанометров, но это в отношении уже известных вирусов. А вдруг против ковида нужна другая волна? И вот без четких гарантий успеха людей заставляют тратить деньги на лампы и на электроэнергию для их постоянной работы.

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