Семья снова сакральна. А материнство и отцовство становятся миссией

А ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?

По мне, только из-за этой поправки и нужно было править Конституцию. У нас говорят, что стране нужна демография, рождаемость. Что без этого мы обмелеем и вымрем. Но что такое «многодетная семья»? Если посмотреть глазами бюрократа — это какая-то патология. Ну, по закону и бумагам все так и было. А если покопаться в сознании некоторых людей. Тут лопата упирается в настоящий фашизм: «Быть многодетным, значит, плодить нищету».

Когда-то и Европа была миром религиозным и глубоко консервативным. А потом случился надлом. Теперь там детям можно проповедовать самые отпетые извращения. В семье нет никакой сакральности и ценности. Такое общество мы уже видели. Теперь на месте тех поселений булькает Мёртвое море.

Некоторые граждане делают вид, что не понимают, для чего нужна поправка в Конституции о защите детей и семьи. Мол, от кого вы сейчас собрались их спасать? Ну… Это работа не на один год или не до ближайших выборов. Все рассчитано на многие десятилетия вперед. Главное, что это понимает наш президент. Поправку внесли по предложению общественных организаций. Я и многие мои знакомы добивались, чтобы она попала в текст закона.

Президент связывает будущее России с тем, насколько успешными и крепкими будут семьи. Насколько всестороннее развитыми будут воспитаны дети. Государство обязано создавать условия для такого воспитания, что и прописано в проекте обновлённой Конституции:

«При обсуждении поправок в Конституцию России защита и поддержка семьи оказались в числе наиболее частых предложений самих граждан нашей страны. Также убеждён, что необходимо закрепить в Основном законе заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства. Эта поправка к Конституции важна не только сегодня, но и, разумеется, на десятилетия вперёд».

ФОРМУЛА СПАСЕНИЯ

Важно проследить, какое внимание Владимир Путин уделяет многодетным семьям. Минимум раз в год он общается с героическими мамами, папами и их детками. И даже в 2020-м, когда пандемия безжалостно рушила планы каждого из нас. Многодетные семьи остаются в центре внимания президента. К материнству и отцовству Путин относится, как особой миссии человека. Вот, почитайте цитаты президента:

«Временем доказано, что большая, дружная семья – это надёжная опора и для человека, и для общества в целом, для государства. Это то, что помогает достигать поставленных целей, преодолевать любые трудности и испытания».

Или вот еще:

«Мы все прекрасно понимаем: рождение, воспитание ребёнка – всегда огромная радость. И конечно, каждодневные заботы – это большая ответственность. Особенно, когда в доме растут семь и больше детей, и каждый из них окружён вниманием и любовью родителей».

А здесь Путин вывел главную формулу семьи, которую не сможет просчитать ни один калькулятор:

«Миссия материнства и отцовства – а это именно миссия – одна из самых благородных. Она приносит настоящее счастье. А родительство – это вклад самой высокой, абсолютно чистейшей пробы – в сбережение традиционных устоев России, нравственных начал – любви, крепости семейных уз и преемственности поколений. И как история семьи является частью истории страны, так и гордость за свой род рождает гордость за всё наше огромное Отечество».

ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ - ДЕТЯМ

Первые, кто получил помощь в это тревожное время — семьи с детьми. Вспомните, как на совещаниях Путин добивался отчетов от министров. Для него было важно услышать от них, как государственные деньги доходят до деток и их родителей. Например, 1 июня начались выплаты 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 15 лет включительно. С июня – на месяц раньше срока– начинаются и выплаты для малообеспеченных семей на детей от трёх до семи лет.

- Реализуя наши меры, меры поддержки, мы приняли принципиальное решение. Оно заключалось в том, что прежде всего мы решили помогать напрямую людям и прежде всего поддержать семьи с детьми. Так, были введены дополнительные выплаты на детей, скорректированы условия назначения пособий и оформления документов, запущены новые, удобные для граждан сервисы, - сказал президент.

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Но остается еще одна важная история. Это воспитание детей. Деньги — это хорошо. Но главное, что будет заложено в человека. С чем он будет расти, на каком «краеугольном камне» построит свою жизнь. Поэтому президент начал поддержку проектов по самореализации и добровольчеству. Путин предлагает новую формулу успеха для молодых: трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность. Проявить эти качества молодые россияне могут на конкурсах и проектах платформы «Россия – страна возможностей» или став участниками добровольческого движения. Президент, в частности, высоко оценил конкурс «Большая перемена», в рамках которого 650 тысяч школьников проявили себя как волонтёры:

- Именно от вас – обращаюсь сейчас к нашим юным гражданам, к школьникам, к молодым людям, молодёжи – зависит то, как вы воспользуетесь этими возможностями – только от вас. И решающее здесь – ваше понимание, что успех в жизни определяют трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность. Именно те качества, которые стремятся передать вам ваши родители и наставники, - отметил президент. - В этой связи хотел бы отметить всех, кто в это непростое время проявил ответственность и готовность помочь нуждающимся. В том числе поблагодарить молодых людей – участников конкурса «Большая перемена». Конкурс дал ребятам возможность включаться в добрые дела, пробовать себя в разных проектах, найти свои сильные стороны. И его «мотором» стали волонтёры. Почти 650 тысяч – 650 тысяч – школьников изо всех регионов страны, которые старались помогать другим и развивались сами.