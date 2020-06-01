«Великолепная пятерка», «Батальон», «Отчим» и другие: Малоизвестные лауреаты премии АПКиТ

Если вы не в курсе, то 31 мая в режиме онлайн, то есть буквально по видеосвязи, раздали статуэтки VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Это не «ТЭФИ», не «Ника», но тоже значимая награда в сфере индустрии ТВ. По крайней мере, актеры и режиссеры очень радуются, когда ее получают.

Триумфаторами церемонии стали создатели и актеры сериалов «Шторм» и «Эпидемия», собравшие на два проекта 10 наград премии (в 22 номинациях). Поэтому «КП» рассказывает про сериалы, которым досталось меньше призов и зрительского внимания.

«Великолепная пятерка» (приз за лучший сериал, где более чем 24 серии)

Фото: kino-teatr.ru

Этот проект не посвящен великой советской хоккейной команде, нет. Сериал Пятого канала продолжает галерею работ о буднях питерских оперов. В этом случае — сотрудников убойного отдела Петровского РОВД Санкт-Петербурга. Как несложно догадаться из названия, их пятеро: майор Павел Шапошников (Андрей Горбачев), капитан Дмитрий Красавченко (Алексей Красноцветов), капитан Тимур Бубнов (Нодар Джанелидзе), старлей Антон Ветров (Константин Гришанов) и лейтенант Владимир Кузьмин (Егор Кутенков). Все они, в отличие от земляков и коллег по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный», молодые и дерзкие. Поэтому руководит пятеркой опытный и веселый подполковник Голованов (Павел Григорьев). «Великолепная пятерка» показывает Питер таким, как если бы дети Дукалиса, Нилова и Казановы подросли и устроились на службу в органы.

Проект идет в эфире Пятого канала ровно год.

«Батальон» (приз за лучший мини-сериал и лучшую работу звукорежиссера)

Фото: kino-teatr.ru

Проект был выпущен к 20-летию трагического распада Югославии и натовских бомбардировок Косово. Торговля органами, мародерство и другие ужасы войны соседствовали с налетами бомбардировщиков НАТО на гражданские объекты, в результате которых погибли более 400 детей. Снаряды с обедненным ураном отравили весь регион. «Батальон» (НТВ) снят по мотивам уникального подвига бойцов спецназа ГРУ РФ, совершивших стремительный марш-бросок и взявших в тайне от местных международный аэропорт «Слатина» в Приштине, опередив подразделения НАТО.

«Отчим» (приз за лучшую оригинальную музыка к фильму)

Фото: 1tv.ru

Историческая драма «Отчим» (Первый канал) прошла без фурора, хотя предпосылки к тому были: судьба людей на фронте, интриги и доносы, культ личности, послевоенная адаптация, а главное — ожидание главной героиней Настей (Карина Андоленко) чуда, возвращения мужа Ивана (Александр Бухаров) с войны, которое должно произойти вопреки обстоятельствам — все это дарило надежду на успех. Особый социально-философский подтекст ленте придает присутствие в советской деревне дворянина и француза Игоря Галицкого (Антон Хабаров), который пытается встроиться в жизнь и быт в общем-то чужого ему народа. Он и есть отчим для сына без вести пропавшего героя войны.

«Рюриковичи» (приз за лучшую докудраму)

Фото STAR MEDIA

Гибридные жанры мокьюментари и докудрама в России совсем не популярны. Потому и «Рюриковичей» (Первый) почти никто не заметил. В восьмисерийной ленте воссоздается история правления одной из самых влиятельных династий в истории нашей страны (Рюрик, княгиня Ольга, Святослав Игоревич, Владимир Святой, Ярослав Мудрый). Все роли исполняют профессиональные, но малоизвестные актеры под авторское, историческое повествование — что и задает сериалу полудокументальный формат. «Рюриковичи» — это как «Игра престолов», только про Древнюю Русь и без инцестов, карликов и драконов.