Число заболевших коронавирусом в России на 2 июня 2020 достигло 415 341

Число заболевших коронавирусом в России на 2 июня 2020 года достигло 415 341, увеличившись за сутки на 9 275 человек. Об этом свидетельствуют данные региональных штабов, отслеживающих ситуацию с COVID-19.

Лидерами по числу случаев заболевания остаются Москва (183 088, +2297), Московская область (39 723, +728), Санкт-Петербург (16 313, +364), Нижегородская (10 149, +315), Свердловская (5732, +283), Ростовская (4942, +184) области, Республика Дагестан (5096, +141) и Красноярский край (4380, +131). Более трех тысяч пациентов с коронавирусом еще в 12 регионах, включая Калужскую (4009, +86), Тульскую (3968, +113), Брянскую (3787, +102), Рязанскую (3581, +73) области и Краснодарский край (3908, +84).

Благополучно излечились от COVID-19 176 087 человек, ряды выздоровевших за минувшие сутки пополнили еще 3976 россиянина. Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 4860 человек. Число проведенных тестов на наличие инфекции, по данным портала стопкоронавирус.рф, превысило 10,9 миллионов.