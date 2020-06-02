«Какой некрасивый!»: Лариса Гузеева рассказала, что считала сына уродливым и не хотела им заниматься

Лариса Гузеева продолжает шокировать телезрителей откровениями о своей личной жизни. В эфире программы «На дачу!», которую она ведет с недавних пор на Первом канале, 61-летняя актриса призналась, что была разочарована своим первенцем и далеко не сразу полюбила его.

Сына Георгия Гузеева родила в 1992 году во втором браке – она была замужем за редактором Кахой Толордавой. Актрисе тогда было 32 года. На съемках телешоу Лариса вспомнила, что ее первое знакомство с сыном произошло совсем не так, как она мечтала.

- Когда мне принесли в роддоме первый раз сына, которого я вымаливала у Бога, то, посмотрев на него, я выпалила: «Какой он некрасивый». Это первые слова, которые он услышала от меня! – призналась звезда.

По ее словам, она мечтала совсем о другом ребенке и думала, что он будет выглядеть иначе.

- Я думала, что у меня родился мальчик с синими глазами, длинными ресницами, черными бровями, волосы до плеч, а родился… и вот! – возмутилась Гузеева.

Телеведущая говорит, что всегда воспитывала детей – сына Георгия и дочь Ольгу в строгости, потому что у нее особо не было времени ими заниматься.

- Я вот жесткий человек, у меня времени не было воспитывать, я работала. Когда Лельке было пять, а Георгию 12, то я сказала: «Если буду слышать визг и писк из комнаты, то даже не буду разбираться, кто виноват - накажу обоих! После этого они перестали жаловаться друг на друга, - поделилась актриса своими секретами воспитания.

_larisa_guzeeva_ Мы вместе. Люблю. Всегда рядом

Ранее Гузеева признавалась, что бросила своего сына сразу после родов. Об этом она рассказывала в прошлом году во время одного из выпусков программы «Давай поженимся!». Лариса вспомнила, как буквально сбежала от малыша сразу после выписки из роддома.

- Я в первый день Георгия, вот этого маленького ребенка, оставила на маму и Каху (мужа – Ред.). Позвонила подружке, сказала: «Накрывай стол, я еду», - рассказывала Гузеева. - Забрала все свадебные деньги, зашла в магазин, купила себе кольцо.

Гузеева не может объяснить, что ею двигало в тот момент. Единственное, что она чувствовала – что ей не хочется возвращаться домой.

- Мама звонила, плакала и говорила: «Доченька, вернись, пожалуйста. Георгий плачет. Его нужно кормить». Я сказала: «Вечером!» Клянусь вам, не знаю, что это было, - призналась актриса.

Только когда молодая мама поняла, что ее грудь распирает от молока, она решила вернуться домой.

- Меня раздуло. Ребенок надрывается. Мне было 30. Представляете? Каха в ужасе говорит: «Лара, что происходит? Давай корми!" – поделилась звезда «Жестокого романса».

Второй муж Ларисы – грузинский редактор Каха Толордава – встретил Гузееву на съемках фильма «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили. В картине у него была маленькая роль священника. Гузеева вышла за него замуж, когда узнала, что забеременела. Их брак был недолгим. Лариса тогда была на пике популярности, поэтому предпочла карьеру семье. Первенцу актрисы сегодня 28 лет, он уже женат – свадьбу Георгий, к слову, сыграл на родине отца в Грузии.

Со своим третьим мужем – ресторатором Игорем Бухаровым актриса живет с 1999 года. Правда, познакомились они гораздо раньше, когда ей было 18, а ему – 17 лет. Но потом жизнь развела их. Лариса стала звездой российского кино и два раза побывала замужем. Бухаров и Гузеева поженились в 1999 году, в браке у них появилась дочь Ольга – актриса родила ее в 41 год.