Коронавирус в Турции, последние новости на 2 июня 2020: в стране возобновили внутреннее авиасообщение

Последние новости о коронавирусе в Турции на 2 июня 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 164 769, 4 563 человека скончались, 128 947 человек - выздоровели.

Накануне страна вошла в новый этап ослабления ограничительных мер – в провинциях открылись кафе, рестораны, бары, спа-салоны. К тому же возобновили работу детские садики. Напомним, что ранее в Турции после длительного перерыва открылись торговые центры, магазины и салоны красоты. А вот учреждения культуры пока не работают, массовые мероприятия также запрещено проводить. Все жители Турции должны носить маски в общественных местах.

Пока, конечно, важное дело страны – это открытие туристического сезона в период пандемии. В отелях и гостиницах появятся новые правила, которые гости должны будут выполнять. Так, необходимо соблюдать социальную дистанцию на территории, в коридорах и в фойе. Все оборудование, например, столики на улице и шезлонги, будут дезинфицировать. Также на территориях оборудуют изолятор, куда поместят гостей, у которых обнаружат температуру.

Кроме того, местные жители и туристы смогут отдыхать на пляжах. Маски там носить не надо, но следует соблюдать дистанцию и как можно меньше пересекаться с другими отдыхающими.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 2 июня 2020 года, в стране возобновили внутреннее сообщение. Напомним, его приостанавливали из-за пандемии COVID-19. Сейчас в аэропортах и самолетах приняты дополнительные меры безопасности.