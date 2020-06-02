2020-06-02T08:14:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 2 июня 2020: число заболевших превысило 1,8 миллиона

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 2 июня 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 2 июня 2020: в стране ослабляют ограничительные мерыКоронавирус в США, последние новости на 2 июня 2020: в стране ослабляют ограничительные мерыФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в США на 2 июня 2020 года таковы: число зараженных достигло 1 811 357, из них 105 160 человек скончались, 458 231 человек - вылечились.

Наверно, сейчас в стране на повестке дня важное место занимают беспорядки. Напомним, афроамериканец Джордж Флойд скончался во время его задержания сотрудниками полиции, после чего по всей стране начались акции протеста и беспорядки. Арестовали по меньшей мере 1,7 тыс. человек, уже есть жертвы.

Но про коронавирусную инфекцию, конечно, нельзя забыть. Тем более, что в стране каждый день выявляются тысячи случаев заражения, а накануне был достигнут новый "рекорд" по общему числу заболевших. Но на фоне пандемии без работы остались миллионы американцев, так что в городах стали открываться заводы, комбинаты, заведения общепита и салоны красоты.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 2 июня 2020 года, в штате Нью-Йорк за сутки скончались 54 человека. Это самое низкое значение с начала пандемии. Там уже ослабили ограничительные меры, местным жителям разрешили загорать на пляжах и собираться в группы.

Кроме того, всем гражданам США разрешили гулять. Но, конечно, в защитных масках и соблюдая социальную дистанцию.

А пока ученые из разных штатов неустанно делают попытки изобрести вакцину от COVID-19. Так, ученые Калифорнии смогли создать лекарство, но его еще не тестировали на людях.

Жители Нью-Йорка выходят на пляжи после смягчения ограничений из-за коронавируса.Посетителей предупреждают о необходимости ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции

ИСТОЧНИК KP.RU

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