В Раменском мужчина покончил с собой из-за поставленного диагноза ВИЧ

1 июня в деревне Заболотье на территории Раменского городского образования умер местный житель по имени Алексей*, проживающий на одном из участков. Соседи обнаружили его тело днём в сарае. Мужчину не видели всего несколько часов, стали искать, но он не отзывался, а когда его всё-таки удалось найти, было уже слишком поздно. О случившемся сразу сообщили в полицию.

— На месте происшествия был обнаружен труп 38-летнего мужчины. Тело направлено на судебно - медицинскую экспертизу. Удалось установить, что погибший ранее неоднократно предпринимал попытки покончить жизнь самоубийством, — сообщил источник kp.ru

По предварительным данным причиной отчаянного поступка мужчины мог стать его диагноз. Погибший был ВИЧ-положительным и о своём заболевании был осведомлён. Родственники рассказали, что Алексей и раньше предпринимал попытки уйти из жизни. Несмотря на существование современных методов лечения этого заболевания, мужчина был уверен, что это приговор.

*имя изменено