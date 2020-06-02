2020-06-02T10:34:34+03:00
Происшествия

В Раменском мужчина покончил с собой из-за поставленного диагноза ВИЧ

Его тело обнаружили соседи
Иван РУНЕВ
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Несмотря на существование современных методов лечения этого заболевания, мужчина был уверен, что это приговорНесмотря на существование современных методов лечения этого заболевания, мужчина был уверен, что это приговорФото: Алексей БУЛАТОВ
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1 июня в деревне Заболотье на территории Раменского городского образования умер местный житель по имени Алексей*, проживающий на одном из участков. Соседи обнаружили его тело днём в сарае. Мужчину не видели всего несколько часов, стали искать, но он не отзывался, а когда его всё-таки удалось найти, было уже слишком поздно. О случившемся сразу сообщили в полицию.

— На месте происшествия был обнаружен труп 38-летнего мужчины. Тело направлено на судебно - медицинскую экспертизу. Удалось установить, что погибший ранее неоднократно предпринимал попытки покончить жизнь самоубийством, — сообщил источник kp.ru

По предварительным данным причиной отчаянного поступка мужчины мог стать его диагноз. Погибший был ВИЧ-положительным и о своём заболевании был осведомлён. Родственники рассказали, что Алексей и раньше предпринимал попытки уйти из жизни. Несмотря на существование современных методов лечения этого заболевания, мужчина был уверен, что это приговор.

*имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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