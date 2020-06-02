2020-06-02T10:51:32+03:00
Общество

Металлоинвест направляет 2 миллиарда рублей - для победы над коронавирусом и будущего здравоохранения

Компания реализует масштабную программу поддержки медицинских учреждений в регионах, где находятся ее предприятия
Ольга БОРСКАЯ
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В рамках программы больницы Старого Оскола, Губкина, Железногорска, Новотроицка, Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска оснастят высокотехнологичным оборудованием Фото: предоставлено компанией "Металлоинвест"В рамках программы больницы Старого Оскола, Губкина, Железногорска, Новотроицка, Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска оснастят высокотехнологичным оборудованием Фото: предоставлено компанией "Металлоинвест"
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Пандемия коронавирусной инфекции стала для всего мира настоящим вызовом. Сейчас как никогда важно объединять усилия и поддерживать друг друга. Так, Металлоинвест, одна из крупнейших горно-металлургических компаний России, реализует масштабную программу поддержки медицинских учреждений в регионах, где находятся его предприятия.

В самом начале эпидемии Металлоинвест направил более 100 миллионов рублей на оснащение больниц Белгородской, Курской и Оренбургской областей. А сейчас компания выделяет еще 2 миллиарда рублей. Эти средства не только помогут противостоять распространению коронавируса, но и станут вложением в будущее: позволят расширить долгосрочные возможности системы здравоохранения в трех регионах.

В рамках программы больницы Старого Оскола, Губкина, Железногорска, Новотроицка, Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска оснастят компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, газоанализаторами крови, кислородными концентраторами, автомобилями “скорой помощи”, будут закуплены средства индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственные препараты.

- Мы всегда стремились содействовать повышению эффективности медицины. Сегодняшняя программа - результат глубокого анализа потребностей региональных медицинских учреждений в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Каждая из позиций в перечне проработана совместно с организациями здравоохранения, администрациями регионов и носит адресный характер. Принятые меры повысят устойчивость медицины в наших городах на долгосрочной основе, - говорит генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев.

Металлоинвест в рамках программы помощи медучреждениям направил 250 млн руб. на развертывание на базе Железногорской городской больницы (ЖГБ) госпиталя на 60 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, включая ремонт здания, закупку санитарного транспорта, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты персонала. Современное кислородное оборудование инфекционного отделения позволит оказывать своевременную помощь при коронавирусе средней степени тяжести и внебольничных пневмониях. Также в ЖГБ будут лечиться пациенты с различными формами дыхательной недостаточности, ранее переводимые в курские больницы. Организовано реанимационное отделение, оборудованное аппаратами ИВЛ, мониторами, шприцевыми дозаторами, дефибрилляторами и другой необходимой медтехникой. Всего в рамках программы на поддержку здравоохранения Курской области Металлоинвест выделил 600 млн рублей.

Томографами оснастят Новотроицкую больницу скорой медицинской помощи, городские больницы №2 и №4 в Орске, городскую клиническую больницу №5 Оренбурга. Аппараты компьютерной томографии закупят в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки, Губкинскую центральную районную больницу, больницы Курска и Белгорода.

Дополнительным диагностическим оборудованием оснастят Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, специалисты которого готовы проводить дистанционное обучение коллег из регионов. Центр - стратегический партнер Компании в сфере здравоохранения. Металлоинвест продолжает развивать и собственную диагностическую базу в центре «ЛебГОК-Здоровье» в Старом Осколе и лечебно-профилактическом учреждении «Амбулатория» в Железногорске.

При поддержке ФМБА в городах создаются современные клинико-диагностические лаборатории для обследований на COVID-19 и другие виды вирусных инфекций.

- Главная задача Компании - защитить здоровье сотрудников и жителей наших городов, - подчеркивает Назим Эфендиев.

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