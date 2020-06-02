Главный поезд страны – «Россия» - становится ежедневным

Ранее из-за ограничений, вводимых регионами, и падением спроса на поездки, железнодорожники временно приостановили движение более сотни составов. Отменялись поезда, имеющие альтернативу, чтобы сохранить транспортную доступность регионов. Под сокращение частично попали и скоростные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом, и «Стрижи» между Москвой и Нижним Новгородом. Сейчас, когда ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, и регионы начали возвращаться к привычному ритму жизни, РЖД, объявило о возобновлении движения ряда поездов. Например, число «Сапсанов» было увеличено почти вдвое, на маршрут вышел и «Сапсан» из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода.

Через всю страну

Один из самых известных в мире скорых поездов - №1/2 «Россия» - хоть и не прекращал свое движение, но и в его графике произошли изменения – он стал ежедневным.

Маршрут «главного поезда страны» протяженностью более 9 тысяч километров начинается в сердце России - Москве - и проходит почти через всю страну по Транссибирской магистрали до Владивостока, расположенного на берегу Тихого океана.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», с 1 июля вместо трех раз в неделю состав будет отправляться каждый день и заменит в расписании поезд №99/100 «Москва-Владивосток». По новому графику из Владивостока «Россия» отправится 2 июля, из столицы - 9 июля. На маршруте следования поезда появится свыше 70 новых остановок, что сделает уникальный современный состав, оснащенный по последнему слову инженерной мысли, более доступным для россиян. С поездом «Россия» будут также курсировать беспересадочные вагоны «Москва – Благовещенск». А когда откроются границы, в его состав включат беспересадочные вагоны «Москва – Туманган», «Москва – Пхеньян» и «Хабаровск – Пхеньян» формирования железных дорог Северной Кореи.

Профилактика в приоритете

Поезда «Россия», являющиеся, по сути, визитной карточкой страны отечественных железных дорог, сформированы из вагонов нового поколения, построенных в 2019-2020 годах. Поскольку путешествие продолжительное - больше 5 суток - в каждом купейном и плацкартном вагоне имеется душевая кабина. Состав также оборудован вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами и множеством розеток, в том числе с USB-разъемами для зарядки различных гаджетов. Что важно, в поезде имеются купе, приспособленные для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих.

Возобновляя прежний график, Российские железные дороги учитывают требования и рекомендации Роспотребнадзора РФ, связанные с нынешним этапом развития эпидемиологической ситуации в стране. Чтобы поездка была безопасной для пассажиров и обслуживающего персонала, все составы проходят ежедневную дезинфекцию обеззараживающими растворами в депо. Без такой процедуры ни один состав не может отправиться в путь. По данным компании, в настоящее время ежедневно обрабатывается около 2 тысяч вагонов дальнего следования, в том числе – 1,6 тысячи вагонов Федеральной пассажирской компании (дочерней структуры РЖД), 160 вагонов электропоездов «Ласточка» (32 состава) и 120 вагонов «Сапсанов» (12 составов).

Уже в пути не реже четырех раз в сутки проводится влажная уборка с использованием средств широкого спектра антимикробного воздействия. В обязательном порядке в течение всего рейса все поездные бригады носят маски и перчатки. В дополнение к этим мерам проводники для профилактики регулярно протирают ручки и поручни, выключатели и столики, которых чаще всего касаются пассажиры.

Нужно отметить, что большинство современных поездов дальнего следования, в том числе и «Россия», оснащены инновационными двухступенчатыми системами очистки и обеззараживания уличного воздуха. В такие системы входят фильтры грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи, а затем поступающий воздух обеззараживается с помощью ультрафиолетовых ламп, находящихся под крышей вагона, что делает их безопасными для пассажиров. Кроме того, для поддержания комфортной температуры в вагонах имеются кондиционеры.

В настоящее время современные системы очистки воздуха уже используются в «Сапсанах» и «Ласточках» - в 160 и 845 вагонах соответственно. Такая же система обеззараживания воздуха предусмотрена в более чем 6,2 тысячи вагонах Федеральной пассажирской компании, которые максимально задействованы в перевозках.

Безопасность сотрудников и пассажиров

Среди других профилактических мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса - закрытие вагонов-ресторанов до соответствующего распоряжения Роспотребнадзора. В вагонах для пассажиров размещены памятки, в которых доступно рассказывается, что нужно делать, чтобы минимизировать риски заражения, а также организована продажа средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, антисептические средства и т. п.)

Сотрудники РЖД тоже под защитой: ведется постоянный мониторинг состояния здоровья тех из них, кто по роду своей деятельности непосредственно контактирует с пассажирами. Перед началом рабочего дня всем без исключения измеряют температуру, а при недомогании сотрудников отправляют домой, они вызывают врача, который в последующем диагностирует их состояние.

Все поезда дальнего следования, включая «Сапсаны», «Стрижи» и «Ласточки», снабжены бесконтактными инфракрасными термометрами, позволяющими в пути, в случае необходимости, измерять температуру тела у пассажиров. Такие устройства улавливают тепловое излучение человека и фиксируют показатели на безопасном для него расстоянии. Регламент измерений утвержден медиками и зависит от времени в пути - не реже двух раз в сутки, если поездка составляет больше 5 часов. Если меньше, достаточно одного измерения.