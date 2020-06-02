Осуждены аферисты, которых ФСБ поймала на краже миллиарда

Осуждены трое россиян, которые сумели похитить почти миллиард бюджетных средств, которые были выплачены в бюджет предпринимателями в качестве налогов. Аферистов задерживали сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области.

- Была выявлена преступная группа граждан России: Барченкова Д.А. (организатор преступления), Езеокана Ф. и Шкурихиной Т.Б., которые осуществили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). В целях хищения бюджетных денежных средств Барченков представил в налоговый орган Московской области сфальсифицированные документы, дающие право на получение 987 миллионов рублей в качестве размещения НДС, - пояснили в ФСБ России.

Приговором Щелковского городского суда Московской области троица признанна виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как организатор противоправной деятельности Барченков приговорен к 14 годам лишения свободы (с учетом ранее вынесенного Пушкинским городским судом Московской области приговора), с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его подельники также получили различные тюремные сроки.

Похищенные аферистами денежные средства уже возвращены в бюджет России.