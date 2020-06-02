Легенды "Брата-2": Бодров, Балабанов, Сухоруков

С большими художниками такое бывает часто: работы, которые они считают в своем творчестве ключевыми, публика оценивает сдержанно, а то, что им кажется чем-то малозначимым и даже проходным, народ принимает на "ура". Так случилось и со вторым "Братом", которого его автор Алексей Балабанов выдающимся произведением, мягко говоря, не считал и порой даже характеризовал эту картину словами не очень приличными. И, наверное, отчасти Балабанов был прав, ведь даже для людей не слишком искушенных очевидна была некоторая схематичность и простоватость "Брата-2", в чем-то схожая с другим хитом режиссера - "Жмурками". Очевидно было и то, что первый "Брат" был куда тоньше и глубже своего "родственника". Тем не менее именно продолжение истории про Данилу Багрова растащили на цитаты и даже анекдоты (один из недавних звучит так: "Ваш уровень владение английским? - Виктор Сухоруков в "Брате-2"!).

Причин колоссальной любви зрителей к вышедшему в мае 2000 года фильму названо немало - тут и харизма исполнителей главных ролей, и простой сюжет в духе "Как наши всех победили", и набитый рок-шлягерами саундтрек... Однако хитовых фильмов много, а культовых - мало, а "Брат-2" стал именно предметом культа. Неслучайно на Первом канале юбилей картины решили отметить столь грандиозно.

7 июня, помимо собственно показа обоих фильмом («Брат» - 16.30, «Брат-2» - 18.30), мы увидим две документальные ленты: "Сергей Бодров: «В чем сила, брат?» (15.25) и "Алексей Балабанов: «Найти своих и успокоиться» (23.10). Ну а чуть раньше, 5 июня в 0.10, зрители Первого канала смогут посмотреть приуроченный к юбилею любимой ленты концерт, где прозвучат те самые композиции, под аккомпанемент которых Данила Багров расправлялся с американскими мафиози: «Полковнику никто не пишет» («Би-2»), «Вечно молодой» («Смысловые Галлюцинации»), "Гни свою линию" ("Сплин") и многие другие.