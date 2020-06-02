Андрей Колесников - после того, как отравление грибами у него приняли за СОVID-19: Мои чувства к грибам все равно не пройдут никогда

Но сначала - повествование самого Андрея Ивановича, которое он разместил несколько часов назад на своей странице в Фейсбуке... (Настроение и пунктуацию автора сохраняем.)

«Можно про это написать уже. Сколько-то дней назад у меня поднялась температура. Сначала 37.2, к вечеру - 38.5. Доктор, которая уже два месяца не выходит из ковидного отделения, сказала, что срочно надо ехать делать КТ. И что такая температура -- это, увы, знак.

Сделали тесты, КТ. Врач в приемном покое сказал, что сто процентов - двусторонняя пневмония и что это оно. И что мутные стекла и т.д. И что поражение легких - до 25 процентов. И что у Даши тоже в начальной стадии. Что надо срочно госпитализироваться.

И нас госпитализировали. Слава Богу, в одну палату. А чего терять-то? Терять-то уже нечего.

Назначили довольно агрессивную терапию, подходящую моменту: противовирусное, два вида антибиотиков, противомарярийное, кроверазжижающее... Ну все абсолютно.

Это было воскресенье. В понедельник пришли новые врачи. Назначили много новых анализов. Изучали КТ. Много думали. И к вечеру пришли к выводу, что нельзя наверняка сказать, что это ковид. Уж очень странная картина.

Я говорю: Да как же?! Мы же уже здесь! В самом логове ковида! Почти двое суток! В этой бездне! Без масок и перчаток. Мы, которые все свято исполняли два месяца и где-то все же подцепили.

Подумайте, говорят, что могло быть еще.

Да было, говорю, конечно, я врачу это в приемном отделении говорил сразу и тут тоже повторял. Я накануне нашел двухлитровую банку соленых грибов, ассорти, не сам солил, подарок, но пробовал, были очень хорошие. Я обрадовался, там правда плесень наросла сантиметра четыре, ну я ее столовой ложкой убрал, да грибы-то и доел. Вы посмотрите, говорю, вдруг еще и отравился. Даша, если что, не ела, я ей запретил: а вдруг отрава? Плесень эта...

В общем, мы провели в ковидном отделении двое суток, прежде чем они сказали, что это не ковид. А как же, говорю, поражение до 25 проц.? А это протокол у нас: до 25 проц. легкое поражение, до 50 проц. - среднее и т.д.То есть один процент - это уже до 25... А если говорю, все же ковид, то сколько у меня процентов? Процентов пять., говорят.Но надо учитывать, что год назад вы ломали ребра, от этого картина может быть смазана. И может, плохо вдохнули на КТ, такое тоже бывает... В общем, не можем утверждать. Анализы крови в порядке и т.д. В общем, вам надо срочно выписываться отсюда, а то опасность слишком большая каждую минуту. Но не положить мы вас не могли: а вдруг ковид?

А Даша, говорю? Эта мужественная девушка вообще, говорят, с вами за компанию лежит, можно сказать. Что-то в начальной форме такое, но может, и нет. На всякий случай надо было профилактическое лечение пройти. И обязательно надо продолжить на всякий случай.

Мы выписались не с радостью, а в отчаянии. На прощанье нам сказали с сочувствием, что нам очень сильно повезет, если мы не заболеем на самом деле.

Мне в конце концов поставили диагноз "острый гастроэнтерит". Мне, про которого почему-то говорят, что моя лучшая заметка -- про "Восстание грибов в Воронежской области" (это не так!). И вот я использовал эту заметку просто как методичку...

Мы ушли на добровольный карантин и находились на нем положенное время. Пропили весь курс антибиотиков и всего остального. Карантин закончился наконец. Ковида нет. Все тесты отрицательные. Самочувствие оч. хор. И правда, видимо, просто повезло. На самом деле я думаю, что дело и в том, что попали в хорошую клинику: за два месяца там не заразился ни один медик. Ни один.

Но эти дни на карантине, когда каждый день ждешь, что вот он уже пришел... Какая-то очень странная слабость поутру... Запомнится))».

* * *

После этой публикации я сразу же позвонил Андрею Колесникову...

- Андрей, мы все волнуемся за тебя. Как ты себя чувствуешь физически?

- Самочувствие хорошее у меня. Ничего с этим, видимо, не поделаешь. Я надеюсь, что и правда просто повезло. Так же бывает, так и должно быть, в конце концов. Но, к сожалению, так не всегда получается и не у всех. У меня есть все основания предполагать, что все обошлось благополучно.

- Слава богу. Мне интересно твое ощущение. Ты побывал, можно сказать, на месте человека, который, может быть, скептически, как и мы все, относился к этой болезни. Потом у тебя было, как у врачей, какое-то подозрение наверняка. И сейчас ты сказал: выдохнул. Что поменялось чисто психологически в твоем ощущении в эти дни?

- Я бы не сказал, что что-то радикально изменилось в моем отношении к COVID, например. Я и до этого относился к нему с большим вниманием и уважением и свято соблюдал все, что предписано. В каком-то смысле даже казался себе, может быть, в этом деле святее Папы Римского. Еще поэтому меня переполняло чувство ярости оттого, что это вдруг настигло и меня. Некоторое время не проходило это ощущение. Сейчас, слава богу, это в прошлом, но до сих пор больше всего бесит, что я поступил в точном соответствии с русским характером, про который сам писал как про глубочайший абсурд в одном из своих заметок «Восстание грибов в Воронежской области». Но, видишь ли, с этим ничего не поделаешь, потому что я и есть русский характер тоже.

Но я могу тебе сказать, что вот практически все рассказывают, как врачи очень здорово, геройски себя ведут. Я считаю, что в моем случае было именно так. Сначала нас, по сути, принудительно госпитализировали, без лишних разговорчиков, а потом они же нашли в себе мужество признать, что все оказалось не так. С одной стороны, и слава богу, а с другой стороны, могли ведь и продержать нас и лечить, так сказать, до победного. Им было бы проще – лечить нас от COVID. Но они же сказали, что лучше вам немедленно, быстрее отсюда выписываться, и считайте, что вам очень крупно повезло, если обойдется. Но, с другой стороны, за два месяца ни один медик у них в клинике не заболел, посуда одноразовая, мы, говорят, к вам приходим иногда без очков, но тем не менее - в порядке же… И так далее.

Я лишний раз убедился в том, что мы должны отдать должное докторам, конечно.

- Это сильно повлияло на твою работоспособность, на твои проекты?

- Те, кто следит за тем, что я делаю, мог, наверное, заметить, что почти не повлияло. Был перерыв незаметный, я думаю, где-то трехдневный. Незаметный, потому что как раз в это время шли встречи с губернаторами у президента, и писать об этом было, в общем-то, не обязательно. Но я вообще-то расцениваю это как не очень тяжелое испытание, через которое надо было пройти, потому что почему бы не пройти. И слава богу, что мы его прошли.

- Я обратил внимание, ты много постишь грибов – и в корзинке, и на поляне…

- (смеётся) Когда я их собираю, когда удача на моей стороне, а не на их.

- Давай такой заголовок и поставим – «Моя любовь к грибам не прошла».

- Ну, скорее уж тогда… В одном из комментариев в Фейсбуке был очень хороший комментарий, который, на мой взгляд, претендует на заголовок – «Грибы наносят ответный удар».

- Давай оптимистичнее.

- Еще один был комментарий, тоже хороший – «Боцман: Торпеда прошла мимо». Или такой: "Насильно мил не будешь".

- Давай мы все-таки остановимся на моем варианте, что «Моя любовь к грибам и после больницы не проходит».

- Нет. «Мои чувства к грибам неистребимы. Ничем. И ковидом тоже». Главное ведь все эти дни на самом деле было - не доесть из той банки...

- Мы эту нашу рабочую полемику тоже можем поставить на сайт? Это говорит о том, как мы работаем над словом. Правильно?

- Да, верно. И это далеко не предел.