2020-06-02T16:01:18+03:00
Спорт

Названа дата возвращения «Формулы 1»

Рассматриваются варианты проведения этапа в Сочи
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Зарубежные СМИ сообщают, что руководство самых популярных автогонок все же решилось на возобновление чемпионата.Зарубежные СМИ сообщают, что руководство самых популярных автогонок все же решилось на возобновление чемпионата.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Зарубежные СМИ сообщают, что руководство самых популярных автогонок все же решилось на возобновление чемпионата. Рестарт намечен на 5 июля. Причем в Австрии будет проведен сдвоенный этап 5 и 12 июля. По той же схеме королевские гонки проведут в английском Сильверстоуне (2 и 9 августа).

Еще в усеченном календаре запланированы этапы в Венгрии (19 июля), Испании (16 августа), Бельгии (30 августа) и Италии (6 сентября). При этом итальянцы уже заявили, что готовы провести соревнования, но только без зрителей.

Будут ли еще старты в этом году, пока не известно. Но эти восемь гонок уже позволят назвать сезон состоявшимся. При этом руководство «Ф 1» сделает все, чтобы продолжить календарь.

К примеру, один из главных организаторов «Гран-при России» Алексей Титов на днях сказал, что они рассматривают различные варианты проведения этапа в Сочи.

«Мы в ожидании гонки, которая пройдет 25-27 сентября. Сейчас оцениваются различные варианты, как провести этап – со зрителями или без, с какими ограничениями. Мы внимательно следим за обстановкой. Следим за футболом, который возобновится уже в конце июня, – посмотрим на этом примере», - сказал Титов в эфире Инстаграм.

Напомни, что этапы в Австралии, Монако и Франции были отменены из-за пандемии коронавируса, а гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде - отложены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если решения будут принимать не чиновники, а бизнес, будем только рады»: Арабские шейхи «Манчестер Сити» хотят купить футбольный клуб в России
Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал kp.ru информацию об интересе к башкирскому клубу у инвесторов «Манчестер Сити» и «Ред Булл Лейпциг»
Сергей Степашин: Играть в футбол без зрителей – большие потери. 400 – 500 млн рублей…
Член Совета директоров футбольного клуба «Динамо» рассказал обозревателям KP.RU Александру Гамову и Кириллу Серову, как его команда готовится к возобновлению чемпионата РФ в Премьер-лиге
Новости 24
Протесты в США: полицейские выстрелили в продюсера Sputnik
Михаил Турецкий: Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля является взвешенным решением
Украина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНР
Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на нефть летом
Синоптики рассказали, когда наступит потепление в Москве
Врач объяснил, как отличить сезонную аллергию от коронавируса
Путин утвердил Основы политики в области ядерного сдерживания
ЦИК впервые показал бюллетень для голосования по Конституции
Правительство предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
Названы условия проведения в российских школах выпускных очно
Эксперт пояснил, опасен ли астероид 163348 для Земли
В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Мишустин назвал три этапа восстановления экономики
Российская нефть достигла максимальной за 20 лет цены
На Солнце завершилась серия самых мощных за последние три года вспышек
Российские спортсмены и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции
Трамп разозлил духовенство фотографией с Библией
Болельщиков будут пускать на футбольные матчи только в масках и перчатках
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
Назван срок открытия кинотеатров, музеев и театров в России после самоизоляции
Олег Николаев поручил подготовить проект реконструкции школы №2 в Цивильске
В России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью
Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия