Названа дата возвращения «Формулы 1»

Зарубежные СМИ сообщают, что руководство самых популярных автогонок все же решилось на возобновление чемпионата. Рестарт намечен на 5 июля. Причем в Австрии будет проведен сдвоенный этап 5 и 12 июля. По той же схеме королевские гонки проведут в английском Сильверстоуне (2 и 9 августа).

Еще в усеченном календаре запланированы этапы в Венгрии (19 июля), Испании (16 августа), Бельгии (30 августа) и Италии (6 сентября). При этом итальянцы уже заявили, что готовы провести соревнования, но только без зрителей.

Будут ли еще старты в этом году, пока не известно. Но эти восемь гонок уже позволят назвать сезон состоявшимся. При этом руководство «Ф 1» сделает все, чтобы продолжить календарь.

К примеру, один из главных организаторов «Гран-при России» Алексей Титов на днях сказал, что они рассматривают различные варианты проведения этапа в Сочи.

«Мы в ожидании гонки, которая пройдет 25-27 сентября. Сейчас оцениваются различные варианты, как провести этап – со зрителями или без, с какими ограничениями. Мы внимательно следим за обстановкой. Следим за футболом, который возобновится уже в конце июня, – посмотрим на этом примере», - сказал Титов в эфире Инстаграм.

Напомни, что этапы в Австралии, Монако и Франции были отменены из-за пандемии коронавируса, а гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде - отложены.