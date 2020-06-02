2020-06-02T18:32:42+03:00
Происшествия

«Московский Вестерн в продуктовом»: Директор магазина устроил перестрелку с покупателем

Оба мужчины оказались вооружены пистолетами
Иван РУНЕВ
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В полицию поступило сообщение о перестрелке в одном из продуктовых магазинов на улице Богданова в Москве.В полицию поступило сообщение о перестрелке в одном из продуктовых магазинов на улице Богданова в Москве.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Настоящий московский вестерн развернулся погожим майским днем в одном из домов на улице Богданова, где располагается сетевой продуктовый магазин. Туда буднично заглянул местный житель Иван Р.*. История умалчивает, что именно происходило в те 15-20 минут, когда Ваня гулял между рядами товаров, но закончилось все серьезным спором покупателя с самим директором филиала, 35-летним Сергеем Ч.*.

Мужчины жарко спорили и не стеснялись в выражениях, градус агрессии нарастал. Внезапно Иван выхватил из-за пазухи пистолет и выстрелил в сторону директора магазина. Сергею вовремя удалось увернуться и спрятаться за стеллаж. Там директор перевел дух и достал уже свое оружие - травматический пистолет «Гроза». Выглянув из укрытия и попытавшись прицелиться, Сергей произвел ответный выстрел в обидчика.

«В полицию поступило сообщение о перестрелке в одном из продуктовых магазинов на улице Богданова в Москве. Там схлестнулись директор магазина и один из покупателей. Что именно стало причиной конфликта пока неизвестно, следователи работают с участниками перестрелки. Удивительно, но никто не пострадал», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время оперативники разбираются во всех деталях случившейся перестрелки. Уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - Хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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