Дилемма коронавирусной эпохи: как сделать так, чтобы при ношении маски не запотевали очки

У людей со слабым зрением во время пандемии на одну проблему больше, чем у остальных. Если очки носить вместе с медицинской маской, то стекла у них запотевают. С приходом лета подобные неудобства стали испытывать и те, кто привык ходить в солнцезащитных очках. «КП» нашла четыре способа как устранить это досаждающее неудобство.

Проблема несовместимости очков и медицинской маски давно и хорошо известна медикам. Они лучше всех знают, как это неудобно, когда вы дышите в маске, пары поднимаются вверх и капельки влаги оседают на линзах. Окружающий мир окутывает туман, и в таких условиях решительно невозможно не то что работать, а хотя бы безопасно перемещаться. Так что три первых совета именно от докторов. Последний – от спортсменов.

1. Промойте очки мыльной водой, встряхните их, чтобы лишняя влага не осела на линзах и дайте очкам высохнуть на воздухе, не вытирая их.

Теперь ваши линзы покрыты тончайшей пленкой. Она уменьшает поверхностное натяжение воды, и таким образом предотвращает конденсацию водяных паров на стеклах. Опытные врачи знают, что для этих целей подходит и обычное мыло, но средства для мытья посуды могут оказаться наиболее эффективными.

2. Проложите верхнюю кромку маски салфетками или заклейте пластырем

Если мыльной воды под рукой нет, а очки безбожно запотевают, можно взять бумажные носовые платочки и проложить ими верх маски. Через этот барьер пары наверх к очкам не пробьются – застрянут в салфетке. Иногда для тех же целей врачи используют лейкопластырь. Но тут главное не испугать встречных людей.

3. Завяжите маску тесемками

Хирурги, пользующиеся оптикой во время операции, предпочитают крепить маску не с помощью резинок за ушами, а с помощью тесемок, причем крест на крест. Нижние тесемки завязываются на темечке, верхние – на затылке. Так верхняя и нижняя кромки будут плотнее прилегать к лицу, а сбоку останутся отверстия, чтобы мог выходить воздух. Но приготовьтесь, что выглядеть вы будете как минимум странно.

Медики предпочитают такой способ ношения маски.

4. Купите специальный противотуманный аэрозоль

Вы удивитесь, какую только продукцию не выпускает сейчас химическая промышленность. И специальные спреи и аэрозоли против запотевания очков, оказывается, тоже есть в наличии. Раньше они использовались пловцами - в бассейне запотевающие очки тоже представляют собой проблему. Но сейчас продажи «антитуманных» средств наверняка выросли.

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