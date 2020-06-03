2020-06-02T20:44:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 3 июня 2020 выросло до 423 741 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 3 июня 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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За прошедшие сутки в России выявили 8863 новых заболевших коронавирусом. Почти половина из них (41,9%) не имела клинических проявлений болезни. Наибольший прирост замечен в Москве (2286), в Подмосковье меньше тысячи (732). А в Санкт-Петербурге и Нижегородской области меньше 400 человек. В Свердловской, Ростовской и Иркутской областях меньше 300.

- За это же время из больниц выписали полностью 11 108 человек. За весь период зафиксировано 5037 летальных исходов, выздоровели 186 985 человек. Общее число заболевших - 423 741, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Отметка в 400 000 человек была пройдена в последний день весны.

Сайт kp.ru нашел четыре способа ношения маски для тех, кто носит очки. Проблем с запотеванием стекол можно избежать с помощью мыльного раствора. Еще один простой способ - специальный аэрозоль (есть и такой!). О других хитростях читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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