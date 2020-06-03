2020-06-02T23:46:41+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы бы с чего начали народное хозяйство поднимать?

Правительство подготовило план по развитию страны и поднятию доходов населения
Поделиться:
Вопрос дня: А вы бы с чего начали народное хозяйство поднимать?Вопрос дня: А вы бы с чего начали народное хозяйство поднимать?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Стимулировал бы платежеспособный спрос. Если покупать некому, то кому нужно то, что экономика производит? Еще в 2015-м Минпромторг планировал выплаты на электронные спецкарты - от 16 до 20 миллионов человек это бы коснулось. И эти люди могли бы российское продовольствие приобретать по ограниченному списку.

Сергей СТОРЧАК, бывший замминистра финансов:

- Со сферы услуг. Я бы административные меры поставил на первое место. Имея в виду, что государство мешать не станет малым торговым точкам, мастерским, парикмахерским. Все они сами тогда смогут раскрутиться.

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- С долгосрочного планирования. И опираться на стимулирование потребления внутри страны, а не ориентироваться на экспорт. Должны ли быть точечные финансовые вливания отдельным группам населения? Да, но тем, кто работает на потенциальный спрос и завязан на массу поставщиков.

Эдуард РОССЕЛЬ, сенатор от Екатеринбурга, экс-губернатор Свердловской области:

- С очевидного. В плане развития должна быть ясная цель. Под эту цель - программа. Она расписана по отраслям и по годам. Должна быть система размещения производительных сил России. Финансовое обеспечение. Под него - постановление Центробанка.

Владимир ЮЖАКОВ, глава Центра технологий госуправления РАНХиГС:

- Наладить более эффективное взаимодействие госаппарата с экономическими субъектами. Темпы роста все больше зависят даже не от технологий, а от качества управления.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- С восстановления доходов населения. И с определения наших взаимоотношений с бизнесом. Если у нас сохранится расслоение, толку не будет. Надо перестроить всю налоговую систему.

Сергей БОРИСОВ, глава попечительского совета «ОПОРЫ России»:

- Со стремительного развития малого бизнеса. Это легкая пехота и конница, что позволят дать рабочие места. И подтолкнут к развитию и крупного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Белоруссии
Путин на совещании обсудит меры поддержки легкой промышленности
Касым-Жомарт Токаев: Никакого двоевластия в Казахстане не существует
В России успешно испытали вакцину от коронавируса на обезьянах и хомяках
Президент Казахстана рассказал об угрозе «китайской экспансии» в Центральной Азии
Отказ Казахстана от кириллицы пройдет без «искусственного ускорения»
Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Путин утвердил условие применения ядерного оружия
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
Названа дата начала отключения горячей воды в Москве
Правительство поручило Минздраву сохранить резервные места в больницах
Китай запретил госкомпаниям покупать агропромышленные товары в США
Для малышей – мультики, для школьников – образовательные фильмы: в Госавтоинспекции рассказали о работе с детьми
Госавтоинспекция: купили ребенку велосипед – обеспечьте безопасность его использования
В Париже применили слезоточивый газ для разгона акции против полицейского беспредела
Россия и Турция будут вместе создавать лекарство и вакцину от коронавируса
Подготовят новые требования к общежитиям в связи с пандемией коронавируса
Российским автовладельцам начнут выдавать новые номера
МИД РФ: ситуация с правами журналистов в США ухудшается с каждым днем
В России коронавирусом заболели 500 журналистов
Большинство вузов не будут повышать стоимость обучения в следующем учебном году
В ВОЗ рассказали о последствиях отмены финансирования США
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте