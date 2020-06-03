Вопрос дня: А вы бы с чего начали народное хозяйство поднимать?

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Стимулировал бы платежеспособный спрос. Если покупать некому, то кому нужно то, что экономика производит? Еще в 2015-м Минпромторг планировал выплаты на электронные спецкарты - от 16 до 20 миллионов человек это бы коснулось. И эти люди могли бы российское продовольствие приобретать по ограниченному списку.

Сергей СТОРЧАК, бывший замминистра финансов:

- Со сферы услуг. Я бы административные меры поставил на первое место. Имея в виду, что государство мешать не станет малым торговым точкам, мастерским, парикмахерским. Все они сами тогда смогут раскрутиться.

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- С долгосрочного планирования. И опираться на стимулирование потребления внутри страны, а не ориентироваться на экспорт. Должны ли быть точечные финансовые вливания отдельным группам населения? Да, но тем, кто работает на потенциальный спрос и завязан на массу поставщиков.

Эдуард РОССЕЛЬ, сенатор от Екатеринбурга, экс-губернатор Свердловской области:

- С очевидного. В плане развития должна быть ясная цель. Под эту цель - программа. Она расписана по отраслям и по годам. Должна быть система размещения производительных сил России. Финансовое обеспечение. Под него - постановление Центробанка.

Владимир ЮЖАКОВ, глава Центра технологий госуправления РАНХиГС:

- Наладить более эффективное взаимодействие госаппарата с экономическими субъектами. Темпы роста все больше зависят даже не от технологий, а от качества управления.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- С восстановления доходов населения. И с определения наших взаимоотношений с бизнесом. Если у нас сохранится расслоение, толку не будет. Надо перестроить всю налоговую систему.

Сергей БОРИСОВ, глава попечительского совета «ОПОРЫ России»:

- Со стремительного развития малого бизнеса. Это легкая пехота и конница, что позволят дать рабочие места. И подтолкнут к развитию и крупного бизнеса.