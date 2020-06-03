Идем на шопинг и пробежку

В первый день лета в Москве вновь открылись непродовольственные магазины, в том числе и торговые центры. Посетителей начали принимать автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, другие службы бытовых услуг. А в парках, скверах и пешеходных зонах теперь можно гулять и тренироваться по специальному графику. Такой «прогулочный режим» будет действовать как эксперимент до 14 июня.

«Нам всем надо соблюдать меры предосторожности, чтобы шаг за шагом выходить из той ситуации, в которой мы оказались из-за пандемии. Пока вроде все получается, слава богу», - сказал мэр Сергей Собянин во время осмотра одного из открывшихся 1 июня торговых центров города.

В первый день жизни Москвы после снятия некоторых ограничений многие горожане вышли на шопинг, пробежку или просто подышать свежим воздухом.

ГРАФИК И ДИСТАНЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСА

По дорожке парка на Ходынском поле на северо-западе бежит молодой человек. Маска у него чуть сползла с носа. Спортсмен сразу поправляет ее, заметив приближающихся людей, кстати, тоже в масках. Такие правила. Желающим погулять или побегать нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

- Давно ждал, когда уже разрешат тренировки в парке, - доволен бегун Виктор. - Сегодня с утра в честь первого дня устроил забег по Ходынке на 15 километров. Народу много, целыми семьями занимаются. Стараюсь держаться на расстоянии от остальных, ну и без защиты дыхания из дома сейчас вообще не выхожу. Парки пора было открывать, пусть и на таких условиях. Лучше все делать по правилам и гулять, чем остаться совсем без парков. Маску надеть мне нетрудно. Тем более что от вируса это реально может помочь.

Посетители мест отдыха понимают важность действующих требований. Большинство старается соблюдать меры безопасности. У людей на улице лица чаще всего спрятаны под масками или респираторами. Ближе к полудню в центре, в парк «Красная Пресня», подтягиваются жители соседних домов, у которых сегодня «прогулочный» день по графику.

- Мы сидели дома два с половиной месяца, продукты и лекарства нам сын привозил, - пенсионеры Татьяна Васильевна и Леонид Борисович не спеша и с явным наслаждением прогуливаются по аллеям. Даже на пару минут не захотели остановиться для разговора.

- Видите, у нас с женой маски и перчатки, думаю, еще рано забывать о вирусе, - рассуждает Леонид Борисович. - Здорово, что возвращаемся к обычной жизни, хотя и с новыми правилами. Если еще потерпеть, то быстрее и остальные ограничения отменят.

Таких отдыхающих, как эта семейная пара, в парках в первый день разрешенных гуляний оказалось немало. «Это мы по графику, - переговариваются две девушки на велосипедах из проката в сквере на Украинском бульваре. - А представляешь, если бы все сразу из домов вышли, ой, что было бы...»

БИЗНЕС ПО ПРАВИЛАМ

«Обработайте руки антисептиком, пожалуйста, не забудьте маску и перчатки», - так сегодня встречают первых после долгого перерыва покупателей в каждом торговом центре.

В «Океании» на Кутузовском проспекте дезинфекторы для рук стоят по обе стороны от входа. Охранники в черных перчатках и черных масках (в тон строгим темным костюмам!) одним своим видом уже напоминают о правилах антивирусной безопасности. Не поспоришь, весь персонал и посетители должны использовать средства защиты. Кроме того, за социальной дистанцией везде строго следят и постоянно контролируют поток посетителей.

Кстати, при отмене ограничений в большинстве европейских стран пошли по такому же пути. Например, в Австрии сначала открыли магазины обуви и одежды, различные сервисы. А ресторанам, парикмахерским и отелям дали зеленый свет в последнюю очередь. При этом сотрудников и посетителей обязали соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Жителей по-прежнему призывают по возможности оставаться дома. В Москве и бизнес, и покупатели тоже осознают всю серьезность подобных мер.

- Лучше я буду общаться с людьми в маске и перчатках, чем сидеть без работы, - говорит Анна, продавец магазина косметики в торговом центре «Европейский» на западе столицы. - Сейчас все немного не так, как мы привыкли. Смотрите, тестеры убрали, дистанцию держим между посетителями и продавцами тоже. Надеюсь, скоро и это пройдет. А пока такие правила нужны, с чего-то начинать надо.

В салоне бытовых услуг на втором этаже торгового центра «Авиапарк» мастера опять принимают заказы. Брюки укоротят, каблук на туфельку вернут, сделают фото на документы - клиенты дождались! На всех этажах играет музыка, много людей, почти не встретишь человека без маски и перчаток. Некоторые девушки с покупками еще и видео своего шопинга снимают на мобильники.

- Мне дубликат ключей уже несколько недель нужен, а мастерские до сих пор не работали, - покупатель Сергей забирает заказ и протягивает смартфон к платежному терминалу (бесконтактная оплата - все по правилам!). - Понимаю, ковид - такая зараза, что пришлось все закрыть. Ограничения разные... Но все-таки помогают сейчас вернуться в нормальную жизнь.