Юбилей Владимира Кузьмина отметили "карантинным концертом"

Брат Владимира Кузьмина со своей гражданской женой Наташей Васиной в качестве подарка рокеру на 65-летие организовал концерт в "карантинном формате". Он состоялся на самодельной сцене в их Подмосковной даче в Малаховке.

- Мы знали, что Владимир Кузьмин серьезно относится к самоизоляции в период карантина в стране, и юбилейный концерт в этом году не состоится. Именно поэтому решили взять на себя смелость и собрать друзей и поклонников его творчества на своей частной территории, - рассказал его родной брат Александр Кузьмин. - Мне очень хотелось брату сделать что-то приятное и, надеюсь, ему мой сюрприз ко дню рождения понравился.

- При этом, нам удалось частично соблюдать условия карантина и не собираться более 50 человек, несмотря на то, что желающих выступить на нашей милой домашней сцене оказалось более 100 человек, - добавляет гражданская жена Наталья. - За исполнение хитов была настоящая битва, ведь нам необходимо было распределить песни Володи между артистами, чтобы они не повторялись в концертной программе.

Громкость более 4-х киловатт содрогала даже вагоны электричек на станцииФото: Предоставлено "Комсомолке"

Те, кто не смог приехать и выступить, прислали видео поздравление имениннику, которые мы включили в программу. Поздравления нам прислал певец Юрий Лоза, Алексей Горбашев и Екатерина Болдышева (группа “Мираж”), Анатолий Алешин.

- К юбилейному концерту моего брата мы готовились около двух месяцев, - отмечает брат. - В первую очередь, для проведения музыкального мероприятия нам необходима была сцена. Ее мы сделали своими руками из подручных средств и сами забивали первый гвоздь. На “второй гвоздь” мы отобрали несколько добровольцев, из вызвавшихся поучавствовать в подготовке.

Мы волновались за то, что в нашем событие еще примет участие и супер-ливень. Наш бессменный помощник по хозяйству Коля соорудил нам беседку и обеспечил электричеством концертную площадку. Певицы Мирабелла Стрельцова (двойник Аллы Пугачевой) и Лилиана помогали обустроить гримерку и героически красили сцену.

Можно сказать, что концерт к юбилею моего брата стал для нас дебютом и открытием нашей концертной площадки. Сейчас мы ломаем голову о названии нашего дачного музыкального проекта.

- Все прошло на “ура”, - уверен Александр Кузьмин. - К концу вечера дорога была забита машинами и такси, а зеваки с соседних домов толпились у ворот, не понимая, что происходит. Громкость более 4-х киловатт содрогала даже вагоны электричек на станции, но не создавала дискомфорта окружающим домам.

Пара отмечает, что это лето планирует проведение частных мероприятий на их дачной концертной площадке в Малаховке на разные темы.

- Наша музыкальная полянка вместила в себя несколько музыкальных коллективов и артистов. Например, Дмитрий Четвергов и Teona Ash исполнили песню Вовы Кузьмина “Эй, красотка”, “ВИА “Лейся, песня!” с муз.руководителем Александром Филаткиным и Викторией Блынской спели “Золотую карусель”, ВИА “Поющие сердца” с Виктором Харакидзяном отлично вписались в плей-лист вечера со своей старинной и мелодичной песней “Листья закружат”, хрустальный голос России Александра Югорского заворожил слушателей песней “Беловежкая пуща”, Александр Дроздов исполнил “Скажите небеса”, а Саша с Ольгой Журавлевой исполнил всеми любимую “Симону” и “Где живет моя любовь” с Александрой Белой. Герман Гусев голосом Владимира Кузьмина спел “5 минут от дома твоего”.