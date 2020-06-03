2020-06-03T06:54:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 3 июня 2020: страна открывает границы

Мы представляем последние новости на 3 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 3 июня 2020: скоро в стране начнется туристический сезонКоронавирус в Италии, последние новости на 3 июня 2020: скоро в стране начнется туристический сезонФото: REUTERS
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С каждым днем в стране снижается число зараженных, в палатах интенсивной терапии лечатся намного меньше пациентов, чем еще месяц назад. По последним новостям о коронавирусе в Италии на 3 июня 2020 года, с начала эпидемии в стране выявили 233 515 случаев заражения, 160 092 человека выздоровели, 33 530 человек - скончались.

На днях в стране возобновили работу некоторые музеи и галереи. Все желающие снова могут посетить знаменитый Колизей в Риме. А в июне начнутся матчи прерванного из-за пандемии чемпионата по футболу.

Кроме того, открылись все пиццерии, кафе, бары, рестораны, салоны красоты, непродовольственные магазины и торговые центры. Но, конечно, на улицах в общественных местах не встретишь человека без защитной маски и перчаток.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 3 июня 2020 года, страна уже ждет туристов – сегодня открываются границы. Теперь на отдых могут приезжать иностранные гости из тех стран, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. И сами итальянцы смогут путешествовать по миру и по своей же стране. Тем более, что сейчас начинается открытие пляжного сезона – можно купаться и загорать. Но, конечно, придется соблюдать социальную дистанцию с другими отдыхающими. А все оборудование на пляжах будут дезинфицировать.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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