Коронавирус в Италии, последние новости на 3 июня 2020: страна открывает границы

С каждым днем в стране снижается число зараженных, в палатах интенсивной терапии лечатся намного меньше пациентов, чем еще месяц назад. По последним новостям о коронавирусе в Италии на 3 июня 2020 года, с начала эпидемии в стране выявили 233 515 случаев заражения, 160 092 человека выздоровели, 33 530 человек - скончались.

На днях в стране возобновили работу некоторые музеи и галереи. Все желающие снова могут посетить знаменитый Колизей в Риме. А в июне начнутся матчи прерванного из-за пандемии чемпионата по футболу.

Кроме того, открылись все пиццерии, кафе, бары, рестораны, салоны красоты, непродовольственные магазины и торговые центры. Но, конечно, на улицах в общественных местах не встретишь человека без защитной маски и перчаток.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 3 июня 2020 года, страна уже ждет туристов – сегодня открываются границы. Теперь на отдых могут приезжать иностранные гости из тех стран, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. И сами итальянцы смогут путешествовать по миру и по своей же стране. Тем более, что сейчас начинается открытие пляжного сезона – можно купаться и загорать. Но, конечно, придется соблюдать социальную дистанцию с другими отдыхающими. А все оборудование на пляжах будут дезинфицировать.