2020-06-03T13:29:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Безопасно ли открывать европейские границы и будет ли из-за этого вторая волна COVID

Директор Европейского бюро ВОЗ рассказал, как избежать повтора роста пандемии
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Представитель ВОЗ считает, что новый коронавирус останется с нами надолго.Представитель ВОЗ считает, что новый коронавирус останется с нами надолго.Фото: Shutterstock
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В Европейских странах постепенно снижаются меры самоизоляции, страны начинают открывать свои границы. Насколько безопасно снижение ограничительных мер сейчас, рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.

- Выход из самоизоляции – это как переход к новой норме. Он должен быть основан на принципах охраны здоровья населения с учетом социальных и экономических факторов. Главный принцип – переход с осторожностью. Вторая волна не является неизбежной. Однако все большее число стран снимает ограничения. Есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить. И она может стать очень разрушительной.

Ханс Клюге напомнил, что сегодня дела человечества обстоят не намного лучше, чем это было в начале года. У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни стопроцентно работающего и эффективного лечения от COVID-19. Хорошая новость в том, что мы многому научились во время первой волны.

- Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, - заверил глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. - Мы лучше понимаем вирус, то, какие меры работают и как нам нужно готовиться к осложнению ситуации, как сотрудничать и соблюдать принцип вовлечения всего общества. Мониторинг эпидемии имеет очень большое значение для быстрого реагирования. Эффективные меры, это когда мы выявляем, изолируем и обследуем все подозрительные случаи. Переводим на карантин и отслеживаем состояние всех контактов. Вовремя оказываем помощь тем, кто в ней нуждается и готовы, если нужно, к повторному введению некоторых ограничений.

Представитель ВОЗ считает, что новый коронавирус останется с нами надолго. Как минимум до тех пор, пока не появится безопасная вакцина или метод лечения. На данный момент конкретного срока разработки вакцины нет.

Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

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ИСТОЧНИК KP.RU

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