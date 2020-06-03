Как мы будем жить рядом с коронавирусом дальше: останутся ли маски и дистанция при разговорах

Когда через 20, 50 или 100 лет будут изучать нынешнюю эпидемию, одной из важнейших оценок станет фраза из уст исследователя и опытного вирусолога-практика, замдиректора НИИ им. Пастера Роспотребнадзора Александра Семенова: «Коронавирус - это испанка XXI века». Убедительный ответ на вопрос «почему», Александр Владимирович дал в первой части нашего интервью. Продолжаем разговор.

НУЖНА ЛИ «МОДА» НА МАСКИ

- Мы уже разобрались, почему у COVID-19 велики шансы стать сезонной инфекцией и приходить к нам каждый год, когда будет сыро и прохладно. Как вы думаете, не стоит ли нам перенять азиатскую «моду» на защитные маски? Приучить себя надевать их всегда, отправляясь в общественные места, во время года с повышенным риском заражения?

- Если человек чувствует недомогание, то должен понимать, что может заразить кого-то. Ношение маски в такой ситуации это не мода, а элементарная вежливость, социальная ответственность и уважение к окружающим.

- А если сам человек боится заразиться?

- Тогда тоже целесообразно надеть маску. Только другого типа. Масок много, и у них разные защитные свойства.

От редакции: наиболее эффективными для самозащиты от респираторных инфекций в быту (при посещении общественных мест во время эпидемиологически неблагоприятной обстановки) считаются респираторы классов FFP1 и FFP2. По американской классификации — высокоэффективны респираторы N95.

Замдиректора Института им. Пастера вирусолог Александр СеменовФото: Первый канал

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Выживет - не выживет?

Сейчас не только обыватели, но и эксперты спорят: как на самом деле чаще всего передается коронавирус. Немецкий вирусолог Хендрик Штреек заявил, что по его данным даже в домах больных нет жизнеспособных вирусных частиц — ни на дверных ручках, ни на предметах домашней обстановки. Примерно в таком же духе недавно высказались израильские исследователи. Однако ни они, ни Штреек до сих пор не опубликовали своих научных работ, пока это устные заявления. А вот команда ученых Принстонского университета, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Национальных институтов здоровья (США) опубликовала результаты своего эксперимента в авторитетном международном источнике.

Авторы этого исследования проводили экспериментальные опыты для выяснения «выживаемости» коронавируса на разных видах поверхностей. Проверяли, в частности, материалы, из которых сделаны наши дверные ручки, корпуса мобильных телефонов, поверхности мебели.

«Исследование показало сроки сохранения жизнеспособности вирусных частиц. Подчеркну: речь идет не просто о «следах» или каких-то фрагментах коронавируса, которые по версии профессора Штреека могут быть не заразны. А именно о жизнеспособных вирусных частицах, - прокомментировал «КП» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Справедливости ради отмечу: на сегодня не известно, какое именно количество вирусных частиц требуется для того, чтобы человек заразился и заболел. Этот показатель для разных людей может отличаться — в зависимости от возраста, состояния здоровья и т. д.».

Нужно понимать, что заражение COVID-19 все-таки происходит при достаточно тесных и длительных контактах. Недостаточно просто пробежаться по улице мимо больного человекаФото: Алексей БУЛАТОВ

СТОИТ ЛИ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ МАГАЗИННЫЕ ПОКУПКИ

- Александр Владимирович, вы бывали в очагах вспышки COVID-19 в разных странах, изучали опыт Китая — как все-таки коронавирус по вашим данным, наблюдениям передается чаще всего, а как реже?

- Я не специалист-дезинфектолог, поэтому однозначно на этот вопрос ответить не могу. Если исходить из моих собственных наблюдений и практики, то, думаю, что все-таки контактный путь передачи коронавируса (то есть через зараженные предметы, поверхности), скорее всего, играет меньшую роль, чем воздушно-капельный. При этом полностью исключать контактный путь, безусловно, нельзя. Он очень выгоден для паразита (вируса, бактерии), поэтому тоже имеет место.

- Многие жалуются, что надоело дезинфицировать покупки из магазинов. Другие усмехаются: это перебор и на самом деле не нужно.

- Соблюдать стандартные гигиенические требования очень даже нужно. На самом деле эти нормы такие же, как были до пандемии. Купили фрукты и овощи – помойте, принесли какие-то продукты — протрите упаковку перед тем, как ставить на стол или в холодильник. А в том, чтобы дезинфицировать хлеб спиртом, особенно упакованный, я смысла не вижу. Если только у человека невроз на почве эпидемии какой-то развился…

САМОЕ ОПАСНОЕ — РАЗГОВОР НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ МЕТРА

- Выходит, основной и самый частый путь передачи коронавируса — воздушно-капельный? При разговоре, во время совместного пения, даже просто если рядом находится зараженный человек без маски, он выдыхает «вирусный» аэрозоль, так?

- В целом да, но нужно понимать, что заражение COVID-19 все-таки происходит при достаточно тесных и длительных контактах. Недостаточно просто пробежаться по улице мимо больного человека, нужно вступить в какой-то контакт с ним, находиться рядом некоторое время.

- Это правда, что для заражения достаточно 10 — 15 минут разговора на расстоянии менее метра?

- В среднем да. При этом все будет усугубляться, если ваш собеседник, разговаривая, брызжет слюной. Тогда есть все шансы получить более высокую «дозу» вирусных частиц, и течение болезни может быть более тяжелым.

Заказывайте блюда, которые подвергаются тепловой обработкеФото: Михаил ФРОЛОВ

ТРИ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ЗАКАЗА БЛЮД И ПРОДУКТОВ

- Еще очень частый вопрос от людей. Сейчас многие точки общепита работают на вынос. Условно говоря, повар или кто-то еще чихнул, пока маска была опущена на побородок, как многие сейчас носят. Или кашлянул в салат или суши, руками в перчатках нос потер и готовит. А потом блюда упаковали и привезли или сразу выдали заказчику. Насколько велика вероятность заражения?

- А вы как думаете?! Я сам заказываю с доставкой только горячее. Это на 100 процентов безопасно. Горячее сырым не бывает, - есть такая поговорка. Вирус крайне быстро погибает даже при относительно невысоких температурах.

Сейчас наступает жаркий сезон. Коронавирус коронавирусом, но кишечные инфекции, прочие вещи никто не отменял. И разумные меры предосторожности как были нужны, так и нужны. Есть несколько золотых правил. Первое я уже назвал, горячее сырым не бывает: заказывайте блюда, которые подвергаются тепловой обработке. Второе – если вы можете это помыть, помойте, если можете почистить, почистите. Третье: если не можете ни вскипятить, ни помыть, ни почистить, то лучше не ешьте, если вы в этом не уверены.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Насколько велик риск заразиться в стоматологическом кабинете?

Одна из самых востребованных медуслуг — стоматология. В разгар эпидемии в Москве и некоторых других городах была разрешена только экстренная стоматологическая помощь, по острой боли. Но сейчас ограничения постепенно снимаются, желающих подлечить зубы будет намного больше. В то же время заметного спада заболеваемости пока нет. Насколько мы рискуем заразиться коронавирусом, отправляясь в стоматологический кабинет?

- На самом деле здесь гораздо больше рискует врач, чем пациент, - считает вирусолог Александр Семенов. - Потому что стоматолог дольше контактирует с большим числом людей, чем приходящий на короткое время к нему пациент.

Вы сами, когда приходите в клинику, можете оценить, насколько там соблюдаются требования безопасности. Как держат социальную дистанцию, что с дезинфекцией, носит ли врач маску, а не просто очки. Когда стоматологи сверлят зубы, образуется достаточно большое количество аэрозолей, которые могут быть потенциально для врача заразными. Если же доктор соблюдает все меры, ответственно относится к своему здоровью, то, разумеется, он будет ответственно относиться и к здоровью своих пациентов.

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