От Успенского до Траволты: Звезды, оказавшиеся в лапах сектантов

Не секрет, что мир мошенников живет успешно в том числе и за счет селебрити. Они не умеют управлять деньгами, не склонны к тщательному анализу и фильтрации информации и могут довериться малознакомым людям, только потому, что «приняли» их в свой мир на уровне эмоций. Так знаменитости теряют накопления, рассудок и попадают в секты.

Эдуард Успенский

Заявление дочери известного писателя о его активном участии в работе секты Столбуна взбудоражило многих. Еще при жизни было известно, что Успенский поддерживает закрытое сообщество нейропсихолога Виктора Столбуна, где людей истязали током, голодом и натирали анальное отверстие анестетиком, чтобы мозг работал лучше. Коммуна жила примерно по тем же принципам, что и секта Чарльза Мэнсона в США. «Столбун переспал со всеми женщинами, которые там были, - рассказывала в интервью Татьяна, дочь Успенского. - Эти женщины боролись за близость к нему. Кто-то родил одного ребенка, кто-то по пять-шесть детей». И писатель финансировал деятельность Столбуна. Причем, весьма щедро — отдавал 10% доходов. Надо признать, что «доктор» был крайне настойчивым и пробивным, ему даже удалось прийти в эфир программы «Час пик», чтобы продвигать безумные идеи в прайм-тайм на Первом канале. Говорят, что в секту Столбуна помимо Успенского входили Ролан Быков, Владимир Шаинский и даже высокопоставленные генералы, которые покровительствовали мошеннику.

Талгат Нигматулин

Советский Брюс Ли из Киргизии Талгат Нигматулин, блеснувший в «Пиратах XX века» и других картинах, любил карате и — как следствие — начал изучать восточные духовные практики. Так в начале 80-х он по совету друзей познакомился с псевдоученым Абаем Борубаевым, лидером секты «Четвертый Путь». Он отличался тем, что уверял всех, будто лечит болезни наложением рук. В секте, в которую помимо Нигматулина входило много творческих личностей, исповедовали причудливую смесь эзотерики и дзен-буддизма.

Талгат Нигматулин в фильме "Пираты ХХ века"Фото: кадр из фильма

А в 1985 году «религиозная школа» приняла облик зонтиковой организации — открылись филиалы в Москве, Ленинграде, Ташкенте и Прибалтике. И вот как раз литовские служители культа решили отпочковаться, Вильнюс не устроили поборы Борубаева. «Решить вопрос» поручили Талгату Нигматулину, ведь он был мастером единоборств и последовательным адептом секты — по разным данным, перевел на счет организации порядка 6 тысяч советских рублей. На внутрисектантский рэкет актер не решился, и тогда его забили до смерти. На теле Нигматулина обнаружили 119 ран, по непонятным причинам он совсем не сопротивлялся отморозкам. Вскоре Абай Борубаев получил за это убийство 15 лет колонии, его подельники — от 13 до 10 лет, некоторых упекли в «дурку».

Хоакин Феникс

Хоакина раньше звали Лиф, что означало "листочек"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пуэрториканский актер, которым вдруг начал восхищаться весь мир после выхода «Джокера», вырос в секте. И звали его не Хоакин, а Лиф, то есть «листочек». А фамилия его была Боттом — в переводе «дно». В организации «Дети Бога» (сейчас известна как «Интернациональная семья») подвизались родители будущего актера. Он уверяет, что не помнит конкретных действий представителей этого деструктивного религиозного культа: «Мои родители просто искали, где воспитывать своих детей, помимо Бронкса. Моя мама выросла в Бронксе, и каждый день она боялась ходить домой из школы». Сектоведы оценивают организацию как аморально растленную, псевдоевангельскую, порноцентричную и апокалиптичную. Другая голливудская актриса Роуз Макгоун, входившая в секту, призналась, что педофилия и изнасилования «во имя Иисуса» там были обычным делом. Американский лидер группы Girls Кристофер Оуэнс тоже стал жертвой секты. Он жил в коммуне до 16 лет, а потом его младший брат Стивен подхватил воспаление легких. Сектанты запретили Оэнсу обращаться к врачам, и через несколько дней брат умер. После этого Кристофер вышел из секты и навсегда покинул США.

Мишель Пфайфер

Мишель Пфайфер была солнцеедом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда «Лица со шрамом» и «Бэтмена» попала под влияние секты в 20 лет. Когда только приехала в Голливуд. Это были солнцееды. Да, есть и такие! «Эти люди говорили, что надо стать вегетарианцем, и постоянно контролировали своих подопечных, - вспоминает актриса. - Я не жила с ними, но часто у них бывала, меня уверяли, что я должна больше времени проводить там. Я должна была платить за каждый визит, так что это было довольно накладно в финансовом плане. Наставники верили, что высшая форма развития человека — это солнцееды». Суть культа в том, что адепты должны полностью отказаться от еды и питаться воздухом и солнечным светом. Пфайфер не понимала, что дружит с сектантами. Помог случай: актриса начала встречаться с коллегой Питером Хортоном, снимавшемся в фильме «Раздвоение личности», который посвящен южнокорейской секте Муна «Церковь объединения». Только через изучение специфики этой организации и общения с бывшими участниками секты мунитов актриса пришла к мысли, что от солнцеедов пора уходить.

Тони Брэкстон

Тони вспоминает странные особенности существования в секте, одной из которых был запрет на демонстрацию любых участков тела.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская певица в книге «Не разбивай мое сердце» вспоминает, как в детстве ее семья в коммуну «Апостольские Пятидесятники», руководят которыми живые «пророки» и «апостолы». Тони вспоминает странные особенности существования в секте, одной из которых был запрет на демонстрацию любых участков тела, поскольку оно считалась откровенным злом. Восьмилетняя Брэкстон должна была демонстрировать истовую приверженность идеалам сектантов и научилась бредить в якобы религиозном экстазе, чтобы избежать наказаний.

Джон Траволта и Том Круз

Джон тяжело переживает гибель ребенка, но из секты не выходит.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти две звезды десятки лет исповедуют нетрадиционное религиозное учение Рона Хаббарда. Актеры уверены, что в секте их излечили от разных недугов без медикаментов и укрепили дух. Не вразумила Траволту даже гибель сына Джетта, у которого случился эпилептический припадок из-за синдрома Кавасаки (системное воспалительное поражение кровеносных сосудов всего тела), который никак не лечили. Члены общины отговорили актера от врачей, сославшись на учение Хаббарда — там указано, что все болезни должны проходить сами собой. До сих пор Джон тяжело переживает гибель ребенка, но из секты не выходит.