Дочь Эдуарда Успенского — об отце: «Грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни»

О суровом норове драматурга Эдуарда Успенского, придумавшего Чебурашку, крокодила Гену, следователей Колобков, кота Матроскина и многих других, ходят легенды. Но чтобы родная дочь обратилась к общественности с просьбой не давать премии имя отца — такого не было. Нонсенс, ставший итогом жизни выдающегося писателя.

Все началось с того, что Российская государственная детская библиотека запустила конкурс на логотип премии имени Успенского. Узнав об этом, Татьяна Успенская решила опубликовать открытое письмо через газету «Собеседник», где сообщила жуткие подробности из семейной жизни с папой. Упомянув даже связь Успенского с сектой.

- Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным, - предположила Татьяна. - Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (телеведущей Элеоноры Филиной) и т.д. К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя.

Татьяна Успенская решила опубликовать открытое письмо

Сетуя на проблемы отца с алкоголем, Успенская упоминает тоталитарную секту Виктора Столбуна, называвшего себя целителем (на самом деле в коммуне закрытого типа практиковались изнасилования, пытки током, голодом и ремнем, прижигания хлорэтилом — Авт.), потому что известный писатель входил в эту странную организацию.

- Мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В. Д. Столбуна, - подчеркивает Успенская. - Проходил у него «лечение», поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей. Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература.

В ответ на крик души Российская государственная детская библиотека заявила, что переименовывать премию не будет, ибо Эдуард Успенский вписал свое имя в литературу. А личные качества — это совсем другая история. В свою очередь друг семьи Успенских, детский писатель Валентин Постников, поддержал Татьяну и начал сбор подписей коллег против акции библиотеки.