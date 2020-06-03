2020-06-03T17:28:36+03:00
Общество

На конкурс «Доброволец России» поступило более 50 тысяч заявок

По сравнению с прошлым годом число заявок выросло в два раза
Ольга БОРСКАЯ
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«Доброволец России» проходит уже десятый год Фото: предоставлено организаторами конкурса «Доброволец России – 2020»«Доброволец России» проходит уже десятый год Фото: предоставлено организаторами конкурса «Доброволец России – 2020»
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Труд волонтеров оказался как никогда важен этой весной. Добровольцы помогают врачам, приносят продукты и лекарства пожилым людям, шьют средства защиты... И как никогда важно отметить эту работу, рассказать о ней. Поможет в этом конкурс «Доброволец России – 2020» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

31 мая завершился прием заявок на участие в конкурсе. В этом году их поступило более 50 тысяч.

- В этом году вместе с интересом общества к волонтерству, у нас увеличилось и количество заявок – почти в 2 раза. Мы получили 53 219 регистраций, а количество задействованных в проектах добровольцев достигло 3 248 915 человек из 85 регионов России, - отметил руководитель Дирекции всероссийского конкурса «Доброволец России», председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Конкурс «Доброволец России» проходит уже десятый год. И в этом году грантовый фонд по инициативе Президента России Владимира Путина был увеличен в два раза – до 90 миллионов рублей. Кроме того, за победителями 14 номинаций будет закрепляться персональный наставник, который поможет им развить и продвинуть волонтерские инициативы.

- Мы проводим конкурс, чтобы найти «агентов изменений» в социальной сфере, активных людей, лидеров, готовых формировать сообщества с целью изменения жизни к лучшему, помощи людям. Например, только по теме коронавируса мы получили в этом году почти тысячу проектов. Победители региональных этапов, которые стартовали сегодня, получат серьезную поддержку и внимание на региональном уровне, а самых достойных мы ждём на полуфинале, – говорит Артем Метелев.

С 1 июня по 1 июля во всех 85 субъектах идут региональные этапы. Летом же состоятся полуфиналы, а финал традиционной пройдет во время Международного форума добровольцев 5 декабря 2020 года в Москве.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что региональные четвертьфиналы решили вернуть в этом году неспроста.

- Наша цель – выявить лучшие добровольческие проекты на «местах» и дать как можно большему числу инициативных и неравнодушных людей развивать свои социально важные инициативы, – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

Он также отметил, что среди заявок больше половины пришло от девушек - 69%. А самыми популярными номинациями стали «Доброе дело», «Помощь детям», «Рожденные помогать» и «Вокруг меня».

- Из общего числа полученных заявок к экспертной оценке допущено 13 208 инициатив, – уточнил Алексей Комиссаров.

В этом году Оргкомитет конкурса возглавляет начальник управления Президента РФ Сергей Новиков. В оргкомитет также вошли генеральный директор АСИ Анастасия Чупшева; руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов; зампред ВЭБ.РФ Ирина Макиева; руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев; председатель РДШ Сергей Рязанский; а также заместители министров профильных ведомств, руководители крупнейших общественных организаций страны.

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