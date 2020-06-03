2020-06-03T21:17:49+03:00
Общество

Сообщение об утечке топлива на ТЭЦ-3 было оперативно передано в Москву 29 мая

На месте работают спасатели и специалисты Росприроднадзора
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Фото: Антон СоколовФото: Антон Соколов
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3 июня в режиме видеосвязи прошло совещание по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае с участием президента РФ Владимира Путина. В ходе диалога Владимир Путин объявил в Норильске режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. При этом прозвучали упреки в адрес властей края, что они «узнали об аварии только из соцсетей».

Выяснилось, что сообщение об утечке 29 мая топлива на ТЭЦ-3 поступило в адрес управления ГО и ЧС администрации Норильска в 12:55. В диспетчерское управление Сибири - в 13:08. И в САЦ СО ЕЭС в Москве – в 13:49.

По словам первого вице-президента – операционного директора компании «Норникель» Сергея Дяченко, информация подавалась диспетчером предприятия «в соответствии с планом ликвидации аварии в городской штаб по ГО и ЧС, который послал эту информацию в краевое управление МЧС».

Напомним, что разгерметизация резервуара с дизельным топливом произошла

на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании». В результате утечки было разлито около 21 тыс. тонн солярки.

Сейчас в районе ТЭЦ-3 работают спасатели и специалисты Росприроднадзора, с загрязненной территории вывезено 800 м3 грунта и откачано 262 тонны дизельного топлива. С поверхности реки Амбарная отрядом Северного филиала «Морской спасательной службы» собрано 78 тонн нефтепродуктов.

По факту разлива возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

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