Финал Лиги Чемпионов 2018 года - трагедия Салаха и последний триумф Криштиану Роналду

Финальный матч Лиги Чемпионов сезона 2017/2018 годов прошел 26 мая 2018 года в Киеве на НСК "Олимпийский". У этой игры - своя богатая история. Встреча "Реала" и "Ливерпуля" должна была стать первым триумфом Юргена Клоппа и его симпатичного английского клуба. Но не вышло. Время "Ливерпуля" настанет чуть позже, но за несколько недель до старта ЧМ-2018 в столице Украины свой последний на данный момент крупный титул с "Реалом" выиграл французский тренер Зинедин Зидан. И эта игра стала последней для Криштиану Роналду в "королевском" клубе после девяти сезонов. Летом после ЧМ-2018 он перейдет в туринский "Ювентус", оставив столицу Испании в прошлом.

Бэйл в финале поединка "сделал результат".Фото: REUTERS

Матч в Киеве вызвал массу нареканий еще до его начала. Так, в украинской столице на волне ажиотажа взвинтили цены на проживание в отелях до 20 тысяч евро за трехкомнатные апартаменты. А некоторые владельцы гостиницы и вовсе отменяли раннюю бронь, выставив увеличенный прайс на новую. Фанаты "Реала" и "Ливерпуля" оказались в шоке два года назад с таких реалий украинской столицы.

Мо Салах покидает после в начале игры из-за травмы.Фото: REUTERS

У самой игры - немало захватывающих деталей. В частности - именно на газоне киевского стадиона в финале ЛЧ получил травму Мохамед Салах. Египетский форвард "Ливерпуля" проводил невероятный сезон и казалось, что приведет свою команду к победе в главном турнире Европы и проявит себя на чемпионате мира 2018 в России. Но не вышло - в Киеве Мо получил травму. В итоге "Ливерпуль" проиграет финал, а Салах сможет залечить травму только ко второй игре сборной Египта на ЧМ-2018. И его команда проиграет России 1:3 в Санкт-Петербурге. Та встреча вошла в историю российского футбола - впервые наша команда прошла в плей-офф чемпионата мира. А команда Салаха лишилась шансов на продолжение выступлений.

Садьо Мане в атаке на ворота "Реала".Фото: REUTERS

И если первый тайм завершился без голов. Но зато в самом начале второй половины встречи равновесие качнулось! Чудовищную ошибку допустил немецкий вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус и Карим Бензема забил первый мяч в пеодинке на 51-й минуте игры. Однако Садьо Мане ответил довольно быстро, сравняв счет на 55-й минуте поединка. И затем настало время валийца Гарета Бэйла! Проводивший свой последний матч с "Реалом" после полуторагодичных каникул Зидан выпустил на поле Бэйла и он на 64-й минуте забил второй мяч ударом через себя.

Финал ЛЧ запомнился грандиозной ошибкой немецкого вратаря Кариуса.Фото: REUTERS

Точку в поединке поставил лидер сборной Уэльса на 83-й минуте. После его дальнего удара мяч от рук Кариуса влетел в ворота "Ливерпуля". Счет 1:3 стал похоронным для англичан. Эту Лигу Чемпионов им выиграть не удалось. Вечером 26 мая 2018 года в Киеве праздновали фанаты мадридского "Реала".