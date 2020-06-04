Собственный онлайн-лагерь для детей торговой сети «Пятёрочка» будет работать до 30 июня

«Мы понимаем, что ситуация, с которой сейчас столкнулись миллионы родителей и детей, не самая простая, это новый опыт для всех, - считает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - В условиях пандемии большинство секций, кружков, лагерей временно приостановили работу в целях безопасности, но поддерживать дисциплину, режим дня и наполнять его полезными и, главное, интересными для детей занятиями – крайне важно. «Пятёрочка» позаботилась о том, чтобы помочь взрослым организовать свободное время их детей в первый месяц каникул. Наш первый онлайн-лагерь, действующий для всех участников «Детского клуба», отвечает потребностям наших гостей в условиях новой реальности и поддерживает одну из ключевых ценностей нашей сети – «Забота о сообществе».

Попасть в детский онлайн-лагерь «Пятёрочки» можно зайдя на официальный сайт компании 5ka.ru. Там есть раздел «Детский клуб», в котором вы найдете мастер-классы и лекции от партнёров для детей разных возрастов. Младшая группа - от 3 до 6 лет, старшая – от 7 до 11 лет. Организаторы считают, что такие занятия позволят организовать детский досуг в условиях ограничительных мер, когда невозможно отправить детей в настоящий лагерь.

А для родителей в рамках проекта тоже предусмотрен «приятный бонус» - прямые эфиры с различными экспертами. Вы получите возможность задать интересующие вопросы и пообщаться. Экспертами выступят детский и семейный психолог Лариса Суркова, педиатр, неонатолог Анна Левадная, телеведущая и блогер Ирена Понарошку, телеведущая и создатель Tutta.TV Тутта Ларсен. Прямые эфиры с гостями будут проводиться в аккаунте «Пятёрочки» в социальной сети Instagram.

Каждое утро в лагере начинается с зарядки, которая проводится в социальных сетях. Контент же будет обновляться еженедельно. Четыре лагерные недели станут тематическими: первую решили посвятить кулинарии, вторую - экологии, третью и четвертую – творчеству и окружающему миру. Видеозаписи с мастер-классами появятся в соответствии с расписанием на сайте.

Партнёрами проекта стали онлайн-портал бебиситтеров Kidsоut, участница телевизионного шоу «Лучше всех!» Полина Симонова, экологическое движение «Раздельный сбор» и другие.

Смена уже началась и завершится 30 июня.