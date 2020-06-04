2020-06-04T13:44:14+03:00
Общество

Собственный онлайн-лагерь для детей торговой сети «Пятёрочка» будет работать до 30 июня

Вступить в собственный онлайн-лагерь для детей «Пятёрочки» на каникулах могут все участники «Детского клуба» торговой сети
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Мы понимаем, что ситуация, с которой сейчас столкнулись миллионы родителей и детей, не самая простая, это новый опыт для всех, - считает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - В условиях пандемии большинство секций, кружков, лагерей временно приостановили работу в целях безопасности, но поддерживать дисциплину, режим дня и наполнять его полезными и, главное, интересными для детей занятиями – крайне важно. «Пятёрочка» позаботилась о том, чтобы помочь взрослым организовать свободное время их детей в первый месяц каникул. Наш первый онлайн-лагерь, действующий для всех участников «Детского клуба», отвечает потребностям наших гостей в условиях новой реальности и поддерживает одну из ключевых ценностей нашей сети – «Забота о сообществе».

Попасть в детский онлайн-лагерь «Пятёрочки» можно зайдя на официальный сайт компании 5ka.ru. Там есть раздел «Детский клуб», в котором вы найдете мастер-классы и лекции от партнёров для детей разных возрастов. Младшая группа - от 3 до 6 лет, старшая – от 7 до 11 лет. Организаторы считают, что такие занятия позволят организовать детский досуг в условиях ограничительных мер, когда невозможно отправить детей в настоящий лагерь.

А для родителей в рамках проекта тоже предусмотрен «приятный бонус» - прямые эфиры с различными экспертами. Вы получите возможность задать интересующие вопросы и пообщаться. Экспертами выступят детский и семейный психолог Лариса Суркова, педиатр, неонатолог Анна Левадная, телеведущая и блогер Ирена Понарошку, телеведущая и создатель Tutta.TV Тутта Ларсен. Прямые эфиры с гостями будут проводиться в аккаунте «Пятёрочки» в социальной сети Instagram.

Каждое утро в лагере начинается с зарядки, которая проводится в социальных сетях. Контент же будет обновляться еженедельно. Четыре лагерные недели станут тематическими: первую решили посвятить кулинарии, вторую - экологии, третью и четвертую – творчеству и окружающему миру. Видеозаписи с мастер-классами появятся в соответствии с расписанием на сайте.

Партнёрами проекта стали онлайн-портал бебиситтеров Kidsоut, участница телевизионного шоу «Лучше всех!» Полина Симонова, экологическое движение «Раздельный сбор» и другие.

Смена уже началась и завершится 30 июня.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
10 млн рублей направят на закупку оборудования для больниц «Пятёрочка» и бренд Halls
Совместную акцию «Помогаем вместе!» 20 мая запустили Торговая сеть «Пятёрочка» и бренд Halls. Партнеры передадут 10 миллионов рублей в благотворительный фонд «Социальный навигатор» на закупку медицинского оборудования для российских больниц
#домаспятёрочкой можно хорошо учиться, много читать и быть здоровым!
В разных регионах России продолжается акция #домаспятёрочкой, в рамках которой каждые две недели торговая сеть «Пятёрочка» совместно с партнёрами предоставляет новые интересные предложения для всех, кто находится дома
В рамках акции #Щедрыйвторник «Пятёрочка» помогла бездомным
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь» и компанией Danone поддержали акцию #ЩедрыйВторник, задуманную 8 лет назад для того, чтобы в трудное время все люди обратили внимание на важность проявления солидарности и взаимопомощи
Продукты для подопечных соцзащиты доставит «Пятёрочка»
Совместный проект по организации бесплатной экспресс-доставки продуктовых заказов на дом для подопечных сети центров соцобслуживания (ЦСО) Москвы начали реализовывать Торговая сеть «Пятёрочка» и столичный Департамент труда и социальной защиты населения
#домаспятёрочкой время на карантине пролетит незаметно
Сейчас в стране и мире – непростое время. Чтобы приостановить распространить коронавируса, большинство людей остаются дома. Торговая сеть «Пятёрочка» стремится поддержать всех, кто соблюдает самоизоляцию
География поддержки больниц и лабораторий расширяется
70 медицинских учреждений в 29 субъектах России теперь получают бесплатные наборы продуктов для перекуса от торговой сети «Пятёрочка». Помощь предоставляется в больницы и лаборатории, которые проводят исследования по коронавирусу, уже во многих городах
«Пятёрочка» предоставит дополнительные скидки для волонтеров
Россия, как и весь остальной мир, сейчас старается противостоять охватившей планету пандемии коронавируса. Ближайшие апрельские дни объявлены нерабочими, жителям, особенно пожилым (65+), предписано не покидать свои квартиры и дома
Россиянам предложат продукты и товары первой необходимости без наценки
Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» не менее чем на месяц обнулят торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров
Дорогие бабушки и дедушки, будьте здоровы! Вы нам очень нужны
В подъездах жилых домов появились плакаты, призывающие помогать пожилым людям во время карантина. Ведь в мире пока продолжает распространяться коронавирус COVID-19, который наиболее опасен для пожилых людей. Им сейчас лучше реже выходить из дома
Новости 24
Причина экстренной посадки вертолета Ми-38 на трассу в Подмосковье названа производителем
Доктор Блюм, лечивший российскую фристайлистку, объявлен в международный розыск
Единой вакцины от коронавируса не будет, рассказала Анна Попова
Песков объяснил, почему к расследованию ЧП в Норильске подключили правоохранительные органы
В Кремле 12 и 24 июня запланированы церемонии награждения
В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов
СК возбудил четвёртое уголовное дело о ЧП в Норильске
В России создали спутники, предупреждающие об угрозе ракетного нападения
Столичные медики рассказали о борьбе с COVID-19 в Северной Осетии
В Украине сменился вице-премьер по евроинтеграции
Симон Кордонский рассказал, кто лишится доходов из-за коронавируса
В Московской области военный вертолёт приземлился на трассу
Лукашенко назначил премьер-министром Беларуси главу Госкомвоенпрома Романа Головченко
В Томской области инвестиции в пищевую промышленность выросли в 2,6 раза
В июне россиян ждут две сокращённые рабочие недели
Работающим в пандемию волонтерам хотят помочь с оформлением гражданства
3-летняя девочка из Китая утонула в фонтане
В России за сутки 169 человек умерли от коронавируса
Все данные «Социального мониторинга» уничтожат после пандемии
Оползень в Норвегии унёс в море восемь домов
В Москве летом откроется около трёх тысяч летних кафе
Протестующие в США принимают позу Джорджа Флойда, в которой он был задушен полицейским
В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 94 тысячи
Собянин допустил возможность москвичам проголосовать по поправкам к Конституции онлайн
В Оренбургской области возбудили дело о халатности органов опеки, забравших детей из семьи
Собянин рассказал, сколько еще москвичи будут носить маски
У Джорджа Флойда, из-за которого начались протесты в США, был коронавирус