Как составить инвестиционный портфель

Число частных инвесторов в России увеличивается очень высокими темпами. Их уже почти четыре миллиона. Это связано с двумя основными факторами. Во-первых, падают ставки по вкладам. И люди вынуждены искать возможности для более прибыльного размещения средств. Во-вторых, появился удобный инструмент - индивидуальный инвестиционный счет. Он дает возможность получать более высокий доход за счет налогового вычета. Как правильно составить инвестиционный портфель? И что нужно знать начинающему инвестору?

Как работает биржа

Для начала небольшой ликбез. Биржа - это место, где торгуются различные финансовые и сырьевые активы. На ней существуют определенные правила торговли. Чаще всего под биржей имеют в виду фондовый рынок, где можно купить и продать ценные бумаги: как компаний, так и госорганов (муниципалитетов, региональных и федеральных правительств). Есть два вида - акции и облигации. Первые - это доля бизнеса. То есть маленькая частичка большой компании. А вторые - это долговые обязательства компании или государства.

Инвестором на российской бирже может стать любой человек. Но напрямую зайти на биржу он не может. Сначала нужно заключить договор с профессиональным участником рынка. В данном случае это брокерская компания или крупный банк, оказывающий брокерские услуги. Брокер нужен, для того чтобы клиентам было удобнее покупать и продавать ценные бумаги. Сейчас это можно сделать в онлайн-кабинете или в мобильном приложении, но можно и по старинке - по телефону. За посреднические услуги брокер берет небольшую комиссию. В среднем - 0,1% от сделки, но тарифы у разных компаний отличаются.

Сейчас почти все акции и облигации выпускаются только в электронном виде. Права на ценные бумаги записываются на конкретного человека или юрлицо. Этим занимается депозитарий. Он является своего рода хранилищем, где содержатся все сведения о владельцах. Зачастую брокерские компании берут небольшую комиссию за депозитарий (около 100 рублей в месяц). Но, как правило, деньги берут лишь с тех, кто активно торгует, то есть совершает хотя бы одну сделку в месяц. Если вы просто держите ценные бумаги, плату обычно не берут.

В России крупнейшей является Московская биржа. На ней определяются котировки (то есть стоимость) большинства ценных бумаг, а также курс рубля по отношению к мировым валютам. В день на ней проходят тысячи сделок. Кто-то покупает ценные бумаги, кто-то их продает. Цены на активы то растут, то падают. Чтобы не запутаться, кому что принадлежит и кто сколько получит, существуют клиринговые компании. Они проводят взаимозачеты между участниками торгов: зачисляют на счет деньги тем, кто продал акции или облигации и переводят ценные бумаги новым владельцам.

В чем разница между акцией и облигацией

Портфель среднего инвестора состоит обычно из двух видов активов: акций и облигаций. Причем многие российские брокеры позволяют покупать не только ценные бумаги отечественных компаний, но и выходить на зарубежные рынки. Доходность по акциям зависит от двух факторов: котировок самой акции и дивидендов, которые обещает выплатить компания. У облигаций - фиксированный доход (его называют купоном) плюс немного меняется стоимость облигации, потому что ее тоже можно покупать и продавать.

Всех инвесторов можно грубо разделить на две категории: пассивных и спекулянтов. Первые купили ценные бумаги и держат их в портфеле, получая доход от дивидендов и купонов. А вторые ведут себя активнее, пытаются купить акции подешевле и продать подороже. Одна из популярных стратегий - дэй-трейдинг. Это когда спекулянт активно торгует в течение дня, а вечером выходит из всех бумаг и оставляет на счете только деньги. На следующий день - то же самое. Такие люди совершают несколько сделок в день, платят больше комиссий, но рассчитывают, что смогут обыграть рынок и заработать больше. У кого-то получается, у кого-то - нет.

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

По мнению большинства экспертов рынка, непрофессиональным инвесторам лучше всего использовать пассивную стратегию - «Купи и держи». Такие люди основной доход получают по профессии, а свободные деньги вкладывают в биржевые инструменты. Формировать инвестиционный портфель лучше с оглядкой на несколько основных принципов.

Регулярное пополнение

То есть акции нужно покупать не время от времени, а с определенной периодичностью. Раз в месяц, в квартал, полгода или год. Желательно в один и тот же день. Тем самым инвестор уменьшает влияние на цену бумаг в своем портфеле «календарных факторов» (например, близость выходных или определенных праздников). Причем пополнять портфель нужно даже в случае кризиса. В такие моменты инвестиции даже выгоднее. В долгосрочном плане они принесут более высокий доход, потому что инвестор сможет купить акции по дешевке. А фондовые рынки со временем всегда отыгрывают любые падения.

Диверсификация

Это слово чаще всего объясняют устойчивым выражением «Не держите все яйца в одной корзине». Применительно к бирже это означает, что деньги лучше хранить в разных финансовых инструментах. Капитал стоит разделить между акциями и облигациями компаний, работающих в разных отраслях. Простой пример диверсификации инвестиционного портфеля: 25% - государственные облигации (ОФЗ), 25% - корпоративные облигации, 50% - акции 10 компаний из разных отраслей.

Ребалансировка

Это еще одно регулярное действие. Его рекомендуют совершать не чаще, чем раз в полгода или год. Суть заключается в том, чтобы всегда поддерживать баланс портфеля. К примеру, вы решили, что у вас всегда будет 50% акций и 50% облигаций. Если акции за год выросли и их доля теперь составляет 60%, то нужно сбалансировать портфель к нужной пропорции. То есть либо продать часть акций и на эти деньги докупить облигаций, либо добавить свободных денег и купить облигации. Ребалансировка хороша тем, что вы в нужный момент продаете подорожавшие активы и покупаете подешевевшие. Она стимулирует правильное поведение инвестора: продавать на пике, покупать на дне. При этом, если пропорции за год поменялись не более чем на 5%, делать ребалансировку нет смысла. Больше потеряете на комиссиях.

ВАЖНО

Инвестиции - это всегда риск

Любые вложения в ценные бумаги могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Это нужно помнить. Котировки акций и облигаций постоянно меняются. Они могут долгое время расти, а потом упасть буквально за несколько дней (как произошло в марте 2020 года). Поэтому главное правило инвестиций на фондовом рынке - они должны совершаться только на свободные деньги. И только в том случае, когда у семьи уже сформирована подушка безопасности, то есть сумма, равная трем или даже шести месячным доходам семьи. Этот резервный фонд должен лежать в банке и желательно в разных валютах. Тогда он будет застрахован государством, но на сумму не больше 1,4 млн рублей в одном банке.

Зачем нужно инвестировать

Чтобы быть успешным, надо быть профессионалом в своем деле, - это позволит вам обеспечить себе достойный уровень оплаты труда. Но зачастую весь заработанный доход человек тратит на потребление - живет от зарплаты до зарплаты. Более того, многие пользуются кредитами, на выплаты по которым может уходить большая часть этого дохода.

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Таким образом, человек попадает в зависимость от работодателя, государства, банка. Кроме того, мало быть просто высокооплачиваемым специалистом. Опыт многих людей показывает - быть профессионалом своего дела недостаточно. К примеру, Ван Гог и известный бразильский футболист Гарринча умерли в нищете.

Поэтому крайне важный навык для успешного человека в современном мире - умение распоряжаться результатом своего труда, стать финансово независимым человеком, обеспечить себе достойную старость, позаботиться о будущем своих детей. А все это возможно при умении грамотно инвестировать свободные деньги. В развитых странах большинство жителей начинают создавать свой капитал еще в молодости. В США, например, 80% населения имеют вложения в ценные бумаги. Инвестиции позволяют со временем получать не только доход от своей профессиональной деятельности, но и инвестиционный доход, который со временем может превзойти размер зарплаты.

Деньги, вложенные в ценные бумаги, работают 24 часа в сутки и могут работать на ваших детей и внуков. Они создают основу для будущего капитала. При этом многие думают: «инвестиции - это для богатых», «нужно обладать большим объемом средств». На самом деле нет. Вкладывать деньги в ценные бумаги можно с очень небольших сумм - от нескольких тысяч рублей. Инвестиции доступны всем.

На протяжении всей жизни человеку необходимо планомерно заместить человеческий капитал финансовым (то есть заместить активный доход пассивным. - Ред.). Наиболее эффективными формами являются акции, облигации, недвижимость. Эти активы могут не только защищать от инфляции, но и увеличивать благосостояние их владельцев.

(Цитаты из книги «Заметки в инвестировании».)

КСТАТИ

Как получить скидку от государства

Самый выгодный способ торговать на бирже - через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По сути, этот тот же самый брокерский счет, но с добавленной ценностью и некоторыми ограничениями. По нему можно вернуть 13% от вложенных средств (вычет типа «А») или не платить подоходный налог (13%) с полученной прибыли по ценным бумагам (вычет типа «Б»). «Аттракцион невиданной щедрости» государство запустило еще в 2015 году. Но в последние пару лет этот инструмент стал особенно активно использоваться. Многие банки создали очень удобную инфраструктуру для работы клиентов - физических лиц и стали активно продвигать свои услуги на фондовом рынке. Это привело к буму частных инвестиций.

Чтобы открыть ИИС, нужно обратиться в брокерскую компанию или крупный банк, оказывающий брокерские услуги. Для открытия счета нужны лишь паспорт и минимальная сумма - как правило, от 10 тысяч рублей.

Для льготных инвестиций есть несколько ограничений:

• Вносить на счет можно не больше миллиона рублей каждый год.

• Чтобы получить налоговый вычет, нужно иметь официальный доход, с которого уплачивается НДФЛ (по ставке 13%).

• Первый и самый распространенный тип вычета можно получить не более чем с 400 тысяч рублей в год (то есть 52 тысячи рублей на руки).

• Второй тип вычета не зависит от суммы. Его можно получить почти со всей прибыли, образовавшейся на счете. Но не ранее чем через три года с момента открытия ИИС. И только с того дохода, налог с которого составляет 13%.

• А вот запросить вычет со счета типа «А» можно на следующий календарный год. Деньги перечислят через 3 - 4 месяца после подачи заявления.

• Начисленные дивиденды и купоны тратить можно. А вот основную сумму со счета типа «А» нельзя снимать в течение трех лет. Точнее, можно, но тогда придется вернуть государству уже полученный вычет.

НАЧИНАЮЩИЕ ИНВЕСТОРЫ РАБОТАЮТ ОЧЕНЬ РАЦИОНАЛЬНО

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

- В последние годы мы наблюдаем активный приток частных инвесторов на российский фондовый рынок. Ежемесячно их становится больше на 100 - 150 тысяч. Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, снижение процентных ставок по банковским вкладам - уже ниже 6% годовых. Люди ищут альтернативные инструменты для сбережения своих средств и возможности дополнительного заработка. Во-вторых, рынок акций демонстрирует рекордный рост (+28% за прошлый год). Этому способствует одна из самых высоких в мире дивидендных доходностей российских компаний, у некоторых она доходит до 10%. В-третьих, с постоянным развитием цифровых технологий и сервисов теперь любой россиянин может открыть брокерский счет, не выходя из дома, и уже через несколько минут купить акции или облигации.

По мере дальнейшего снижения ставок по банковским вкладам и развития системы налоговых льгот количество российских инвесторов будет увеличиваться. При этом мы видим, что начинающие инвесторы работают очень рационально: начинают работу с самыми надежными продуктами - государственными облигациями, постепенно включая в свой портфель акции и корпоративные облигации, и очень немногие переходят к более сложным производным финансовым инструментам - фьючерсам и опционам. Именно такой подход в повышении собственной финансовой грамотности по принципу «от простого к сложному» и есть основной фактор успешных инвестиций.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

вашифинансы.рф

kp.ru/daily/nelishnie-dengi/

https://fincult.info/articles/priumnozhit/