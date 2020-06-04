2020-06-04T16:16:42+03:00
Звезды

Жанна Бадоева прилетела в Швецию: «В самолете все сидели в масках через место друг от друга»

Телеведущая рассказала kp.ru о работе в Стокгольме
Инна ФЕДОТОВА
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Телеведущая Жанна Бадоева.Телеведущая Жанна Бадоева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известная телевизионная путешественница Жанна Бадоева шесть лет живет с мужем и детьми в Италии. А свою программу «Жизнь других» для Первого канала снимает в разных городах и странах. Вынужденный перерыв из-за пандемии окончен, поэтому Жанна Бадоева на этой неделе прилетела поработать в Стокгольм.

Поездка Жанны в Швецию совпала с резонансным интервью главного государственного эпидемиолога страны. Андерс Тегнель признал недостатки выбранной им стратегии борьбы с коронавирусом – в Швеции с самого начала пандемии нужно было принимать больше ограничительных мер из-за коронавируса. Тенгель подчеркнул: «В то время, пока все страны сразу включили все меры - Швеция стала одной из немногих стран, которая ограничивала все постепенно. В итоге слишком многие погибли…»

Жанна Бадоева рассказала нам, что после этого выступления главного эпидемиолога никаких перемен внутри Швеции не случилось – в Стокгольме все остаются спокойными: детсады, школы, университеты, церкви по-прежнему открыты.

«Шведы к выступлению своего главного эпидемиолога отнеслись с улыбкой, - рассказала kp.ru Жанна. – Они говорят, что он был просто слишком эмоционален».

Бадоева уже успела снять сюжеты и интервью в шведской больнице, церкви, в студии звукозаписи, в музее Нобеля. На улицах и в кафе Стокгольма полно людей, все расслаблены и спокойны. На летней веранде кафе Жанна замерзла – ледяной ветер, несмотря на плюсовую температуру. Добиралась телеведущая в Стокгольм через аэропорт Франкфурта. Бадоева делится впечатлениями:

«Самолетов на удивление много и людей тоже! Конечно, меньше, чем раньше, но я была удивлена, что на контроле безопасности мы стояли час, чтоб его пройти - очередь. Все в масках, соблюдают дистанцию! Некоторые бары и магазины работают, разрешение на въезд и въезд только по работе, не видела ни одного ребенка! В самолете все сидят через место (что очень удобно), но весь поле т нужно быть в маске.

Посмотреть на «Жизнь других» с Жанной Бадоевой можно на Первом канале утром в воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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