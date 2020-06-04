2020-06-04T18:42:25+03:00
Общество

Не можешь получить единовременное пособие на ребенка? Спроси у ПФР как!

Пенсионный фонд России запустил онлайн-сервис для информационной поддержки по вопросам единовременной выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми
Антон КУБЫШКИН
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Подать заявление на получение детских выплат можно и через портал госуслуг.Подать заявление на получение детских выплат можно и через портал госуслуг.Фото: Shutterstock
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Это самая массовая антикризисная мера, связанная с пандемией коронавируса. Средства от государства выплачиваются всем, кто имеет детей в возрасте от 3 до 16 лет. По данным ПФР, уже принято 13 млн заявлений более чем на 18 млн детей. Абсолютное большинство из них одобрены, а выплаты родителям начались с 1 июня.

Тем не менее у некоторых пользователей возникли сложности при заполнении заявлений на выдачу. У кого-то возникают технические проблемы, а кто-то допускает досадные ошибки и потом не может их исправить. Для решения подобных вопросов в Пенсионном фонде создали специальный информационный сервис. Там есть как ответы на все основные вопросы по процедуре выплат, так и возможность получить онлайн-консультацию.

- В случае появления вопросов, связанных с подачей заявления, родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования относительно единовременной выплаты на детей, - сообщили в пресс-службе ПФР.Как пояснили в ведомстве, регистрироваться на портале госуслуг для подачи обращения не требуется.

Напомним, о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, заявил в начале мая этого года президент Владимир Путин. По ним 10 тысяч рублей полагается родителям каждого ребенка от 3 до 16 лет. Это единовременная выплата. Кроме того, родители маленьких детей (от 0 до 3 лет) могут получать по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев.

Подать заявление на получение детских выплат можно через портал госуслуг. Как поясняют в ПФР, заявления граждан рассматривают в течение пяти рабочих дней, средства перечисляют в течение трех рабочих дней. Если по прошествии восьми рабочих дней семья не получила средства, родители могут направить обращение в Пенсионный фонд России.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Информационный сервис по работе с гражданами, имеющими детей от 3 до 16 лет - online.pfrf.ru

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