Легионеры ФК выходят из самоизоляции

До рестарта чемпионата России по футболу остается две недели, но далеко не все клубы РПЛ тренируются в полных составах. Только сегодня московский «Спартак» сообщил, что легионеры клуба - Самуэля Жиго, Алекса Крала, Гуса Тиля и Джордана Ларссона, прошли 14-дневный карантин после возвращения в Россию и занимаются в зале.

С сегодняшнего дня к полноценной работе приступил и главный тренер Доменико Тедеско, который прилетел в Москву 20 мая и тоже прошел самоизоляцию, - сообщает сайт красно-белых.

В начале недели на своих базах собрались и другие столичные клубы. ЦСКА тренируется в Ватутинках, в Новой Москве. Армейцы на своем сайте пишут, что все футболисты сдали повторный тест на коронавирус, все они оказались отрицательными.

А вот в «Динамо» по-прежнему нет в составе молодого защитника Романа Евгеньева, у которого нашли эту заразу.

Но самая сложная ситуация в «Локомотиве», где инфицированными оказались сразу пять футболистов. Мало того, новый главный тренер Марко Николич только 30 мая прилетел в Москву и сможет познакомиться с командой не ранее чем 13 июня, после самоизоляции. Что сможет сделать за неделю с разобранным Паровозом сербский наставник – не понятно. Словом, удержать второе лигачемпионское место железнодорожникам, после ухода Юрия Семина, будет очень сложно.

Футболисты большинства клубов занимаются сейчас небольшими группами, а все тренеры и обслуживающий персонал даже на поле во время тренировок находятся в масках. Регламент проведения самих игр РФС еще только согласовывает с Роспотребнадзором.

Кстати, возвращается в строй и игрок «Урала» Павел Погребняк, переболевший коронавирусом.

«Свой двухнедельный срок я «отмотал». Можно сказать, «дембельнулся» вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония – серьезное заболевание, с которым я никогда не сталкивался. Сегодня повторно делаю КТ, сдаю кровь на антитела – и уже будет видно, что делать в дальнейшем. Медицинский штаб «Урала» определит, когда меня можно будет подвести в общую группу. К сезону подготовиться успею, в моем возрасте одной тренировки в день достаточно… Желаю всем не болеть!», - приводит слова 36-летнего форварда официальный сайт команды.