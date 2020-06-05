2020-06-04T20:07:21+03:00
Общество

5 июня - Всемирный день окружающей среды

Впервые эту дату в России отметили в 1974 году
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Красноярский край, Шушенский район, залив Джойская Сосновка. Здесь полным ходом идет работа.Красноярский край, Шушенский район, залив Джойская Сосновка. Здесь полным ходом идет работа.
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День экологии - прекрасная возможность заявить о различных экологических проблемах. Так, например, в 2019 году опросы ВЦИОМа показали, что россияне более всего обеспокоены загрязнением рек и озер. С этим абсолютно согласен глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

- Вопросы загрязнения воды напрямую влияют на качество жизни, наше здоровье, - говорит Кириллов. - Важно не только не загрязнять наши водоемы, но и снизить или убрать накопившуюся нагрузку. Сейчас мы ликвидируем накопленный за годы ущерб уникальным рекам и озерам.

В советское время очистке водоемов уделялось большое внимание со стороны властей. Русла рек чистили от ила, в 1990-е система рухнула, про экологическое состояние водных артерий никто не вспоминал. Перед людьми стояла другая задача - выжить.

В последние годы Минприроды России и Росводресурсами проводится колоссальная работа, специалисты реабилитируют российские реки, озера, восстанавливая их экологический баланс.

Это расчистка участков русел рек и озер от донных иловых отложений, сухих деревьев, цветущих водорослей, уборка берегов.

Мало кто задумывается о том, насколько загрязнены наши водоемы в их донной части. Например, Саяно-Шушенское водохранилище. Рядом с ним есть целые поля древесного хлама, которые состоят из поваленных и затопленных деревьев. Уже извлечено 3000 м3. До конца 2020 года водохранилище освободят еще от 38 000 м3 древесного хлама.

- Эта расчистка повысит безопасность работы Саяно-Шушенской ГЭС, а также судоходства, - объясняют в ведомстве. - Улучшится качество воды в водохранилище. Оно является источником питьевого водоснабжения для расположенного ниже по течению поселка Черемушки.

Масштабная экологическая реабилитация водохранилища идет сейчас и в Калужской области. Росводресурсы направили средства на расчистку Людиновского водохранилища и реки Жиздры. После реабилитации водоемов в них выпустят более 130 тыс. особей рыб.

В Республике Ингушетия уже завершаются работы по экологической реабилитация пруда в Назрани. Этот пруд - место обитания птиц во время миграции, убежище как минимум для 15 видов водных и околоводных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу МСОП и России: малый баклан, беркут, орлан-белохвост. Неподалеку обитают уникальные представители фауны - пресмыкающиеся и млекопитающие: западный удавчик, гигантский слепыш, перевязка. Исчезновение пруда привело бы к нарушению водного баланса территории, процессам опустынивания, угрозе существования редких и исчезающих видов.

В Курской области продолжается реабилитация реки Сейм. В этой реке на многих мелководных и пойменных участках реки находятся нерестилища ценных видов рыб. Кроме того, отмечался местный и общий размыв берегов. Сейчас ведется реабилитация реки.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

В 2020 году Центррегионводхоз проведет расчистку участков:

• Горьковского водохранилища в Костромской области,

• Угличского водохранилища и Иваньковского водохранилищ в Тверской области,

• Краснодарского водохранилища в Республике Адыгея,

• Куйбышевского водохранилища в Республике Татарстан, расчистку мелководий Новотроицкого водохранилища в Ставропольском крае.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году Росводресурсы направят средства федерального бюджета на 73 мероприятия федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в 45 регионах России.

В 2020 году предусмотрено 1,6 млрд руб. на эти мероприятия, выполнено 36% работ на сумму 584 млн руб.

Проект будет реализовываться до 2024. Условия проживания улучшатся для 4,8 млн человек, проживающих вблизи водоемов.

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