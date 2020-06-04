2020-06-04T21:39:31+03:00
Звезды

И так толстый, а тут еще самоизоляция: певец Шура пожаловался, что не помещается в телевизор

Артисту выпала удача поесть сладенького из рук самого Рената Агзамова - ведущего нового шоу
Антонина ВЕТКИНА
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Певец Шура появился в первом выпуске нового сезона шоу “Кондитер” на телеканале “Пятница!”.Певец Шура появился в первом выпуске нового сезона шоу “Кондитер” на телеканале “Пятница!”.Фото: телеканал «Пятница»
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45-летний певец, чей взлет пришелся на 90-е, и сегодня полон огня и задора. При росте 175 см Шура весит сильно за 100 кг. Артист сетует, что никак не может закрыть рот на замок: его так и тянет на сладенькое. На днях певец появился в первом выпуске нового сезона шоу “Кондитер” на телеканале “Пятница!” в качестве звездного гостя. В этой программе кулинары со всей страны соревнуются за звание Лучшего кондитера России и 1 млн рублей. Ведет передачу знаменитый кондитер Ренат Агзамов, торты у которого заказывает элита российского шоу-бизнеса.Агзамов испек для певца трехъярусный торт, увенчанный статуей Аполлона Бельведерского, чье лицо подозрительно напоминала самого Шуру. Восхитившись талантом маэстро, Шура тут же заказал у него торт в виде писающего мальчика – конечно, имея в виду знаменитую скульптуру в Брюсселе.

Фото: телеканал «Пятница»

«Я обожаю сладкое! - признался в слабости Шура. - Ограничиваю, конечно, себя в этом. Но что делать — не каждое лицо влазит в экран нашего телевизора».

Фото: телеканал «Пятница»

Фото: телеканал «Пятница»

В этом сезоне в шоу “Кондитер” участвуют не только взрослые, но и дети – причем наравне со всеми. Агзамов уверяет, что нередки случаи, когда дети готовят лучше даже профессиональных кондитеров, приехавших попытать счастья в проекте. Ренат считает, что у взрослых частенько не выдерживают нервы в условиях стресса на съемочной площадке, тогда как 12-14-летние ребята невозмутимо выполняют задание под прицелом камер ровно так же, как делали бы это у себя дома.

Шура помог определить победителя первого выпуска шоу и, конечно же, напробовался от души. Так что “влезание в телевизор” ему опять придется отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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