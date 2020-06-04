2020-06-04T21:33:12+03:00
Спорт

Евгения Медведева рисует, но не на льду

Фигуристка делится с подписчиками новыми картинами
Сергей КИРИЛЛОВ
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Евгения Медведева.Евгения Медведева.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Двукратная чемпионка мира на самоизоляции вновь занялась творчеством. Фигуристка у себя в Инстаграм выставила свои новые работы. Исполнены они при помощи компьютера и современных программ, что отнюдь не портит рисунки. Чаще всего Медведева на них изображает своих друзей фигуристов, а также известных людей, кумиров молодежи, таких как Билли Айлиш.

- Я рисую только тех людей, которые меня вдохновляют, - говорит Женя.

В начале этой недели Медведева опубликовала портрет модели Николь Кендал Дженнер, а сегодня выставила рисунок актрисы Зендаи, известной прежде всего по фильму «Человек паук. Возвращение домой».

Евгения Медведева талантлива не только на льду. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Евгения Медведева талантлива не только на льду.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но фигуристка не только служит музам, но и поддерживает спортивную форму. В период самоизоляции Евгения Медведева поддержала проект столичного комитета по туризму «Москва с тобой». Евгения продемонстрировала свою тренировку и показала упражнения на растяжку и укрепление мышц.

- Сегодня мы будем выполнять комплекс для мышц спины. Для этого много места не надо – достаточно коврика на полу, - говорит на видео Евгения, а потом показывает, как правильно делать упражнение.

Честно говоря, хоть они и не сложные, повторить их так же гармонично и легко получится не у всех.

- Но, главное, не бросайте свои занятия и после окончания пандемии, - советует популярная спортсменка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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