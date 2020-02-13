2020-02-13T14:33:24+03:00
Спорт

Фигуристка Медведева призналась, что ее хобби – рисование. Мы нашли несколько работ Жени

Портреты коллег, певицы Билли Айлиш и даже бой-френда
Константин ИВАНОВ
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Так весь мир узнал, что оказывается двукратная чемпионка мира Евгения Медведева еще и художницаТак весь мир узнал, что оказывается двукратная чемпионка мира Евгения Медведева еще и художницаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Евгения Медведева на днях подвесила в мире фигурного катания сумасшедшую интригу. Она на своей страничке в Instagram пообещала сделать в назначенное время какое-то важное объявление. Все обеспокоились. Когда в последний раз фигуристки анонсировали какие-то заявления, все закончилось тем, что Алина Загитова приостановила карьеру.

С Медведевой тоже появились самые разные версии – от завершения карьеры до ухода от тренера Брайана Орсера к Евгению Плющенко. Но все оказалось проще. Женя решила таким образом прорекламировать сувенирную продукцию своего магазина «Evgenia Medvedeva».

Но самое главное, оказалось, что изображения на «мерче» - рисунки самой Жени.

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- Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своем собственном магазине? – написала Женя. - Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка.

Так весь мир узнал, что оказывается двукратная чемпионка мира Евгения Медведева еще и художница. На самом деле Женя еще шесть лет назад признавалась, что любит рисовать. Вот отрывок из ее интервью:

- Еще очень люблю рисовать. Правда, у меня получается плохо. Но если получается, то очень горжусь собой.

На самом деле Евгения изредка, но делилась своими рисунками в сторис Instagram. Они быстро исчезают. Но мы нашли несколько портретов работы Жени Медведевой, чтобы оценить, насколько она хорошо рисует.

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Без понятия, как это случилось. Твоя жена настоящее вдохновение!
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Портрет олимпийских чемпионов Алены Савченко и Бруно Массо подпись

А вот уже недавние признания Евгении Медведевой сайту Международному союза конькобежцев:

- Я рисую, у меня получается довольно хорошо. Рисунки я никому не показываю, так как это что-то личное. В основном я рисую портреты, природу, а также что-то необычное, что отражает мое внутреннее состояние. Но это я не собираюсь никому никогда показывать. Эти рисунки только для меня.

Еще один личный рисунок. Это портрет певца Кристиана Костова – он представлял Болгарию на Евровидении. А потом светские репортеры писали о романе между Евгенией и Крисом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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