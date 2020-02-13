Фигуристка Медведева призналась, что ее хобби – рисование. Мы нашли несколько работ Жени

Евгения Медведева на днях подвесила в мире фигурного катания сумасшедшую интригу. Она на своей страничке в Instagram пообещала сделать в назначенное время какое-то важное объявление. Все обеспокоились. Когда в последний раз фигуристки анонсировали какие-то заявления, все закончилось тем, что Алина Загитова приостановила карьеру.

С Медведевой тоже появились самые разные версии – от завершения карьеры до ухода от тренера Брайана Орсера к Евгению Плющенко. Но все оказалось проще. Женя решила таким образом прорекламировать сувенирную продукцию своего магазина «Evgenia Medvedeva».

Но самое главное, оказалось, что изображения на «мерче» - рисунки самой Жени.

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- Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своем собственном магазине? – написала Женя. - Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка.

Так весь мир узнал, что оказывается двукратная чемпионка мира Евгения Медведева еще и художница. На самом деле Женя еще шесть лет назад признавалась, что любит рисовать. Вот отрывок из ее интервью:

- Еще очень люблю рисовать. Правда, у меня получается плохо. Но если получается, то очень горжусь собой.

На самом деле Евгения изредка, но делилась своими рисунками в сторис Instagram. Они быстро исчезают. Но мы нашли несколько портретов работы Жени Медведевой, чтобы оценить, насколько она хорошо рисует.

team.moonbear Без понятия, как это случилось. Твоя жена настоящее вдохновение!

Портрет олимпийских чемпионов Алены Савченко и Бруно Массо подпись

А вот уже недавние признания Евгении Медведевой сайту Международному союза конькобежцев:

- Я рисую, у меня получается довольно хорошо. Рисунки я никому не показываю, так как это что-то личное. В основном я рисую портреты, природу, а также что-то необычное, что отражает мое внутреннее состояние. Но это я не собираюсь никому никогда показывать. Эти рисунки только для меня.

Еще один личный рисунок. Это портрет певца Кристиана Костова – он представлял Болгарию на Евровидении. А потом светские репортеры писали о романе между Евгенией и Крисом.