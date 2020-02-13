Фигуристка Медведева призналась, что ее хобби – рисование. Мы нашли несколько работ Жени
Евгения Медведева на днях подвесила в мире фигурного катания сумасшедшую интригу. Она на своей страничке в Instagram пообещала сделать в назначенное время какое-то важное объявление. Все обеспокоились. Когда в последний раз фигуристки анонсировали какие-то заявления, все закончилось тем, что Алина Загитова приостановила карьеру.
С Медведевой тоже появились самые разные версии – от завершения карьеры до ухода от тренера Брайана Орсера к Евгению Плющенко. Но все оказалось проще. Женя решила таким образом прорекламировать сувенирную продукцию своего магазина «Evgenia Medvedeva».
Но самое главное, оказалось, что изображения на «мерче» - рисунки самой Жени.
- Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своем собственном магазине? – написала Женя. - Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка.
Так весь мир узнал, что оказывается двукратная чемпионка мира Евгения Медведева еще и художница. На самом деле Женя еще шесть лет назад признавалась, что любит рисовать. Вот отрывок из ее интервью:
- Еще очень люблю рисовать. Правда, у меня получается плохо. Но если получается, то очень горжусь собой.
На самом деле Евгения изредка, но делилась своими рисунками в сторис Instagram. Они быстро исчезают. Но мы нашли несколько портретов работы Жени Медведевой, чтобы оценить, насколько она хорошо рисует.
Портрет олимпийских чемпионов Алены Савченко и Бруно Массо подпись
А вот уже недавние признания Евгении Медведевой сайту Международному союза конькобежцев:
- Я рисую, у меня получается довольно хорошо. Рисунки я никому не показываю, так как это что-то личное. В основном я рисую портреты, природу, а также что-то необычное, что отражает мое внутреннее состояние. Но это я не собираюсь никому никогда показывать. Эти рисунки только для меня.
Еще один личный рисунок. Это портрет певца Кристиана Костова – он представлял Болгарию на Евровидении. А потом светские репортеры писали о романе между Евгенией и Крисом.
ИСТОЧНИК KP.RU