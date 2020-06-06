2020-06-06T18:15:17+03:00
Звезды

«Забитое существо»: Виктория Боня стала жертвой домашнего насилия

Состоятельный бойфренд модели оказался настоящим тираном
Ирина СУХАНОВА
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Виктория Боня рассказала об отношениях, которые закончились домашним насилием.Виктория Боня рассказала об отношениях, которые закончились домашним насилием.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Виктория Боня в Инстаграме дала совет жертвам домашнего насилия: 40-летняя модель поделилась историей из своего опыта. 18 лет назад она встречалась с состоятельным бизнесменом, оказавшимся настоящим тираном. Он ревновал Вику по любому поводу и постоянно устраивал сцены. Экс-участница «Дома-2» предупредила девушек, оказавшихся в такой же ситуации:

- Если в вашей семье есть побои, то больше рядом с этим мужчиной не надо появляться. Если мужчина поднимает руку на женщину, то он уже не изменится, уверена она.

Тот роман Боня до сих пор вспоминает с содроганием и считает, что поступила правильно, расставшись с влиятельным, но опасным человеком.

- У меня были отношения с парнем по имени Сергей. Он меня очень ревновал, хотя я не давала поводов. Мог меня схватить за рукав, сильно тряхнуть, - рассказала Боня.

Однажды молодой человек Вики устроил ей сцену посреди торгового центра. Ему не понравилось, что она на короткое время исчезла из его поля зрения. Он схватил Вику и очень грубо ее встряхнул.

- В тот момент, когда он меня схватил, я устроила такой мощный скандал. Дошло до того, что он даже испугался. У меня просто не было сил терпеть, - вспоминает модель.

Виктория встречалась с Сергеем Говядиным, владельцем компании &quot;Главпродукт&quot;. Фото: кадр видео.

Виктория встречалась с Сергеем Говядиным, владельцем компании "Главпродукт". Фото: кадр видео.

Сегодня Боня уверена: она всегда считала себя сильной личностью, но Сергею удалось запугать ее и подавить ее волю.

- Моему возмущению не было предела. Как я могла создать такую ситуацию, когда человек на меня все время кричит? Агрессия по отношению ко мне возникала на ровном месте, - негодует модель.

После того случая Боня рассталась с бойфрендом. Всем женщинам, терпящим унижения от мужчин, она советует сделать то же самое.

- Женщина должна себя поставить так, чтобы ее ценили в доме. Не превращаться в забитое существо, - уверена Боня.

Фамилии своего возлюбленного Боня не называет, но она известна. В начале нулевых Боня встречалась с женатым владельцем компании «Главпродукт» Сергеем Говядиным. После их отношений, оставивших у нее такие неприятные воспоминания, Боня стала обладательницей собственной квартиры в Москве. Впрочем, модель всегда уверяла, что заработала на квартиру сама, своим трудом.

От наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита Боня родила дочь Анджелину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

От наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита Боня родила дочь Анджелину.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самыми продолжительными отношениями в жизни Бони стал гражданский брак с Алексом Смерфитом, наследником ирландского миллиардера. С Алексом Виктория жила около семи лет и родила ему дочку Анджелину.

Сейчас, во время карантина, Боня вновь воссоединилась с супругом. Виктория переехала из Лондона, где она надеялась осесть, в Монако, где живет Алекс. Вместе с дочкой она поселилась в доме Алекса в Монте-Карло. На самоизоляции экс-супруги снова живут под одной крышей. По словам Бони, Анджелине не понравился климат Великобритании, где почти всегда пасмурно и дождливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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