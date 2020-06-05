В Москве задержали банду женщин-экстрасенсов

Все началось несколькими месяцами ранее, когда в полицию обратилась обманутая москвичка Наталия В.* Она рассказала полицейским, что стала жертвой хитроумного мошенничества. С ней связались некие женщины, которые представились ясновидящими и предложили Наталии свои магические услуги. Дистанционно и, конечно же, не бесплатно. Чуть подумав, женщина согласилась и перевела новым волшебным знакомым 198 000 рублей. Стоит ли говорить, что после транзакции вся магия кончилась, а новоиспеченные ясновидящие исчезли. Обманутая Наталия обратилась за помощью к полицейским. Оперативники провели расследование, собрали все улики и смогли установить аж 9 женщин причастных к обману Наталии. Компания колдуний оказалась очень разношерстной, старшей из ведьм 62 года, а младшей - всего 24.

- В результате четкой и слаженной работы сотрудников полиции были разом задержаны 9 женщин - участниц так называемой банды кибер-экстрасенсов. Несколько месяцев участницы банды звонили москвичкам и под предлогом оказания магических услуг выманивали у последних деньги. Никакой магии, естественно, не происходило, а вот ущерб от их колдовства - значительный, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время со всеми задержанными работают следователи. Оперативникам предстоит выяснить и установить причастность задержанных дам к аналогичным преступлениям и найти всех жертв кибер-ясновидящих.