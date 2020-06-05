2020-06-05T12:04:08+03:00
Происшествия

В Москве задержали банду женщин-экстрасенсов

Полиция «собирала» участниц магической группировки по всей Москве
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
В настоящее время со всеми задержанными работают следователи.В настоящее время со всеми задержанными работают следователи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Все началось несколькими месяцами ранее, когда в полицию обратилась обманутая москвичка Наталия В.* Она рассказала полицейским, что стала жертвой хитроумного мошенничества. С ней связались некие женщины, которые представились ясновидящими и предложили Наталии свои магические услуги. Дистанционно и, конечно же, не бесплатно. Чуть подумав, женщина согласилась и перевела новым волшебным знакомым 198 000 рублей. Стоит ли говорить, что после транзакции вся магия кончилась, а новоиспеченные ясновидящие исчезли. Обманутая Наталия обратилась за помощью к полицейским. Оперативники провели расследование, собрали все улики и смогли установить аж 9 женщин причастных к обману Наталии. Компания колдуний оказалась очень разношерстной, старшей из ведьм 62 года, а младшей - всего 24.

- В результате четкой и слаженной работы сотрудников полиции были разом задержаны 9 женщин - участниц так называемой банды кибер-экстрасенсов. Несколько месяцев участницы банды звонили москвичкам и под предлогом оказания магических услуг выманивали у последних деньги. Никакой магии, естественно, не происходило, а вот ущерб от их колдовства - значительный, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время со всеми задержанными работают следователи. Оперативникам предстоит выяснить и установить причастность задержанных дам к аналогичным преступлениям и найти всех жертв кибер-ясновидящих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Половина россиян планируют вернуться к привычному режиму работы в июле
Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть
Кто заплатит за разливы нефти?
Елизавета Пескова одобрила действия России в период пандемии
"Почти вся часть хотела поехать": Появилось видео, как 50 добровольцев отправились на испытания вакцины
В Москве от коронавируса вылечились более 97 тысяч человек
Агаларов рассказал о технических хитростях при создании госпиталя в «Крокус Экспо»
В России за сутки 144 человека умерли от коронавируса
Захарова ответила на требование от США к России "убираться с Ближнего Востока"
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
Роскачество назвало самые опасные и безопасные продукты в России
"Надо быть готовыми играть без хоккеистов НХЛ". Брагин сказал, какой будет теперь сборная России по хоккею
Билл Гейтс рассказал об опасности теорий чипирования человечества
В России режим работы водителей смогут отслеживать через онлайн-тахографы
При ударе ВВС Израиля погибли девять сирийских военных
Симптомы рака, которые принимают за коронавирус, озвучил онколог
В Москве успешно опробовали экспериментальное лечение от коронавируса
В Израиле считают, что Россия воспользовалась "стремительным упадком" США