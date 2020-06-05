Роналду стал первым футболистом, кто заработал миллиард

Португальский нападающий туринского «Ювентуса" Криштиану Роналду, по сведениям журнала «Форбс», первым из футболистов стал миллиардером.

Только за прошлый год красавчик заработал 105 млн долларов (до уплаты налогов), при этом значительную часть ему принесли рекламные контракты. Одна только фирма по производству спортивной одежды платит ему 20 млн долларов в год. И будет платить до самой старости.

Ну а первым отметку в 1 млрд несколько лет назад преодолел американский гольфист, 15-кратный победитель «Мейджор», Тайгер Вудс. Он возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира еще в 2002 году (тогда заработал $69 млн) и лидировал в этом рейтинге 10 лет подряд. В лучшие годы Тайгер зарабатывал больше $100 млн за сезон (максимум — $115 млн в 2008), из них не более $20 млн — на поле для гольфа. Львиную часть доходов тигренку приносила реклама.

А вот еще один миллиардер, непобедимый боксер Флойд Мейвезер, большую часть своего состояния выбил кулаками непосредственно на ринге. Более четверти из них – 278 млн долларов, Флойд получил только от одного боя с Мэни Пакьяо. И еще больше – порядка 400 млн., от поединка-шоу против бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Журнал «Форбс» отмечает, что следующим на вход в клуб миллиардеров является аргентинский футболист Лионель Месси. Он идет по пятам Роналдо и где-то даже его опережает, учитывая, что аргентинец на три года моложе португальца. Но вот зарплата у Месси в «Барселоне» меньше, чем у Роналду в «Ювентусе» - 30 против 31 млн евро. Все дело в том, что Криштиану согласился перейти из «Реала» в "Юве" только в том случае, если будет получать больше Месси, хоть на 1 евро.

Любопытно, что во время пандемии Роналду и Месси продолжали зарабатывать на своих именах в Инстаграм.

Каждый из них в течение двух месяцев самоизоляции опубликовал по четыре рекламных поста. Роналду, имеющему больше всего подписчиков в мире (219 млн), это принесло 2,1 млн евро, а Месси (151 млн) — 1,45 млн евро. А это значит, что одна реклама приносит Роналду 526 тыс. евро, а Месси — 363 тыс. евро.