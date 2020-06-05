2020-06-05T15:07:19+03:00
Общество

«Пятёрочка Доставка» подарила многоразовые сумки от Unilever в честь дня эколога

Торговая сеть «Пятёрочка» и бренды «Чистая линия» и «Лесной бальзам» компании Unilever запустили совместную акцию. В Москве и Казани пользователям услуги «Пятёрочка Доставка» подарят многоразовые сумки для продуктов
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5 июня в Москве и Казани при покупке любых товаров в приложении «Пятёрочка Доставка», заказ доставлялся покупателям на дом в многоразовой сумке. Эта акция приурочена ко Всемирному дню окружающей среды. Она призвана обратить внимание потребителей на преимущества многоразовой упаковки и сократить использование одноразовых пластиковых пакетов.

В магазинах торговой сети давно не раздают бесплатно пластиковые пакеты на кассе в магазинах, таким образом снижая объём потребления одноразовой упаковки. В качестве альтернативы одноразовым пакетам покупателям предлагаются многоразовые сумки и многоразовые мешки для взвешивания овощей и фруктов. Они, кстати, пользуются стабильным спросом у покупателей, поскольку удобны и экономят средства.

Сумки от Unilever и компании «Пятёрочка Доставка» изготовлены из спанбонда – износостойкого, прочного и одновременно лёгкого материала, с соблюдением всех требований к качеству и безопасности. Но нужно поспешить, ведь количество подарков по акции ограничено.

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