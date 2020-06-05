Воздух в России стал чище на 20-50%

За время противовирусных мер загрязнение атмосферы в России снизилось на 20-50%. Уровень снижения варьируется в зависимости от региона. Так, если в Липецке снижение обусловлено только уменьшением выбросов автотранспорта, в Братске - с концом отопительного сезона, то Медногорске, Норильске и Череповце это связано с реализацией практических природоохранных мероприятий на системообразующих предприятиях. Но остаются и антилидеры - Красноярск, Новокузнецк, Челябинск, Омск, Нижний Тагил, где показатели по загрязнению воздуха практически не изменились за период весеннего карантина.

Как отмечает директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов, поддержание противовирусных мер важно не только для защиты здоровья людей, но и как «передышка» для окружающей среды, позволяющая очиститься от накопившегося негативного антропогенного воздействия.

- В целом по стране объемы загрязнения воздуха, по нашим оценкам, сократились на 20-50%, в зависимости от региона. В связи с этим, мы поддерживаем тех людей и организации, которые остаются работать на удаленке. Они не только помогают бороться с коронавирусом, но и улучшают экологическую ситуацию в стране, - цитирует Пукалова ТАСС.

В мае отметили снижение загрязнения воздуха в 7 городах из 12, включенных в федеральный проект «Чистый воздух», хотя режим работы градообразующих предприятий почти не изменился. Федеральный проект «Чистый воздух» входит в нацпроект «Экология», предусматривающим снижение уровня атмосферного загрязнения в крупных промышленных городах не менее чем на 20%. На это выделено более 500 млрд рублей до 2024 года.

По словам руководителя «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, залповые выбросы в атмосферу предприятий, которые раньше не могли зафиксировать, теперь регистрируются новыми приборами и средствами дистанционного зондирования.

Отметим, что в субъектах РФ работа в этом направлении ведется в рамках не только национального проекта «Экология», но и региональных проектов. Например, в Свердловской области утверждена «Стратегия экологического развития области до 2035 года». За последние годы воздух в регионе стал чище на 20%. А за период карантинных мер показатели стали еще лучше.

Напомним, за первую неделю карантина в Москве было зафиксировано уменьшение уровня загрязнения воздуха в 5–5,5 раза.