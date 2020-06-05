2020-06-05T16:40:57+03:00
Умные вещи

За первый день клипы ВКонтакте собрали 110 млн просмотров

Новый раздел был включён лишь у 40% пользователей
Поделиться:
Новый раздел ВКонтакте «Клипы» в первый же день работы оказался в центре внимания пользователей.Новый раздел ВКонтакте «Клипы» в первый же день работы оказался в центре внимания пользователей.
Изменить размер текста:

Новый раздел ВКонтакте «Клипы» в первый же день работы оказался в центре внимания пользователей. Сервис привлёк 8 миллионов человек — благодаря им клипы собрали 110 миллионов просмотров за один день. При этом «Клипы» были доступны только 40% аудитории платформы — в ближайшие дни смотреть видео раздела смогут все пользователи мобильного приложения VK.

В среднем каждый зашедший в раздел посмотрел 13 роликов, а один из пользователей не смог оторваться от ленты и установил рекорд: посмотрел 1681 клип за неполный день. Аудитория активно обсуждает видео и поддерживает авторов: всего за день зрители написали 92 тысячи комментариев и поставили 3,7 млн отметок «Нравится».

Клипы, которые в первый день сильнее всего заинтересовали зрителей:

Больше всего просмотров (4,8 млн), а также отметок «Нравится» (174 тысячи), собрал клип от фронтмена группы The Hatters Юрия Музыченко

Чаще всего пользователи пересматривали фокус от Элины Фазлетдиновой.

Самое большое количество комментариев — 2,6 тысяч — зрители оставили приветствию от Кати Адушкиной.

Также «Клипы» стали одной из самых обсуждаемых в рунете тем. Пользователи написали о них больше 35 тысяч постов.

«Клипы» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы: от развлечений до образования. Уже сейчас клипы публикуют Павел Воля, Екатерина Варнава, Евгений Кулик, Илья Соболев, Филипп Киркоров и сотни других приглашённых авторов, а вскоре возможность размещать собственные видео появится у каждого.

С помощью инструментов сервиса любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному. Одна из ключевых особенностей съёмки — управление с помощью AR-механик. Начать запись ролика или включить эффект можно будет специальными жестами.

Набрать просмотры на начальном этапе поможет социальный граф: первыми ролики увидят друзья и подписчики. Выход к широкой аудитории обеспечит новая рекомендательная платформа, которая учитывает миллиарды сигналов об интересах пользователей, их любимых форматах контента, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок. Благодаря всей этой информации алгоритмы смогут предложить каждому пользователю свежий клип, интересный именно ему.

Не отрываясь от просмотра, понравившийся клип можно отправить друзьям сообщением, разместить у себя на стене или в сообществе, а также добавить в закладки, чтобы пересмотреть позже. Всё это позволит авторам, брендам и лидерам мнений тратить меньше ресурсов, чтобы на профессиональном уровне поддерживать связь с аудиторией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Роботу не нужно быть умнее человека, это плохой тон»: дизайнер разговоров рассказал, можно ли создать чат-бот, который не будет раздражать
Человек, который отвечает за формат бесед с интернет-роботом, поведал, что должен уметь дизайнер разговоров, можно ли научить робота-собеседника думать и нужно ли это
Новости 24
Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог
В ВОЗ подтвердили, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Голикова предупредила вузы о возвращении к дистанционному образованию осенью
Тест на коронавирус перед ЕГЭ собираются ввести в России
Границы ЕС планируют открыть в начале июля
ВОЗ: Летняя жара не снизит риск заражения COVID-19
Путин согласен с решением "Норникеля" оплатить расходы на ликвидацию ЧС в Норильске
Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным в Норильске топливом
Ракету-носитель "Протон-М" отправили на Байконур после ремонта
Чехия выслала двух сотрудников российского посольства
Какую черешню безопасно покупать: Роспотребнадзор дал советы
Путин поручил подготовить поправки в законодательство для предотвращения ЧП
В Норильске локализовали разлив топлива после аварии
Винтовка, разрабатываемая в России, сможет стрелять на семь километров
RT запустил видеопроект об альтернативной истории
Минобороны Греции заявило о своей готовности к войне с Турцией
Песков рассказал о возможности обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: "Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт"
Объем продаж в кафе и ресторанах снизился на 60%
На юге Москвы при пожаре в жилом доме раздался взрыв бытового газа
Дагестан благодарит военных строителей за помощь республике